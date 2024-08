Spiser din kat dig, hvis du pludselig dør?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

National Geographic gjorde os tidligere i år en kæmpetjeneste ved at udgive en artikel om sandsynligheden for, at din hund spiser dig, hvis du pludselig falder død om.

Artiklen nåede frem til en temmelig foruroligende konklusion: Din hund vil sandsynligvis spise dit ansigt eller dine testikler, hvis du pludselig falder død om. Den vil faktisk også overveje det, hvis du bare dejser om i en dyb koma.

Jeg ved ikke helt, hvorfor det kommer bag på folk. Man vil gerne tro, at ens kæledyr – vores lodne følgesvende på livets vej, som vi spærrer inde i vores hjem og klæder ud i åndssvage kostumer, fodrer med klam kost og generelt koster rundt med, som var de børn – er loyale overfor deres ejere, som om de ikke hellere vil chille med deres artsfæller fremfor at posere på sociale medier. Hvis du fik chancen for at spise din egen personlige tyran, ville du så ikke også gøre det?

“Hunde nedstammer fra ulve,” fortæller hundepsykolog Stanley Coren til National Geographic. “Hvis for eksempel ejeren dør, og der ikke er anden føde til rådighed, hvad skal de så gøre? Så spiser de det kød, de kan finde.”

Forudsigeligt nok er katteejere – og kattehadere – også gået ind i debatten. “Jeg siger bare, katte burde gå i snor ligesom hunde. Katte er ubehøvlede, de lugter, og din kat vil helt sikkert spise dig for at overleve,” tweetede en Twitter-bruger. “DIN KAT VILLE SPISE DIG, HVIS DU IKKE VAR SÅ STOR #engangkataltidmorder,” tilføjede en anden. “Hvis du pludselig falder om på køkkengulvet og er død, så spiser din kat dig før eller siden. Hvis ikke de var så nuser, ville vi jage dem som vildt,” skriver en tredje.

Vi ser typisk hunde som menneskets bedste ven og katte som amoralske rovdyr, der kun plejer deres egne interesser, og derfor er de fleste mennesker af den opfattelse, at hvis en hund gladelig spiser dit ansigt, så gør en kat det i hvert fald også. Men selvom vi har flere konkrete eksempler på hunde, der spiser deres døde ejere, så dukker kattene sjældnere op i statistikkerne. I 2013 fandt politiet liget af en 56-årig britisk kvinde ved navn Janet Veal. Adskillige af hendes kæledyr havde taget for sig af retterne – herunder hendes katte – da hendes død var gået ubemærket hen i månedsvis. I 2008 blev 58-årige Livia Melinte fra Rumænien spist af tyve katte.

Heldigvis sker det forholdsvist sjældent. Men vil din kat spise dit ansigt, hvis du pludselig en dag tjekker ud?

“Hvis du pludselig dør, så bliver din kat vild og vil begynde at jage for at finde føde,” forklarer ekspert i katteadfærd Sheila Hamilton. “Katte er yderst kapable dyr, så de vil nok begynde med at jage kaniner, mus og andre små gnavere – dybest set alt, hvad de kan finde.”

Hvor lang tid går der så, før katten forlader liget af dets elskede ejer? “Min kat ville smutte med det samme,” siger Hamilton med stolthed i stemmen. “Hvis han ikke får noget at spise, så er han ikke glad.”

Hvis katten ikke har nogen flugtvej, forværres situationen. “Den bliver meget stresset: Defækere, urinere og kratter i alt,” forklarer hun. På trods af øget stress vurderer Hamilton, at det er meget usandsynligt, at katten vil begynde at spise af sin ejer. “Det er det væsen, der har givet den mad og omsorg. Katte er jægere. Jeg tvivler stærkt på, at den vil gøre det,” siger Hamilton, før hun henviser mig til det britiske dyreværn, RSPCA, der har erfaring med den slags hændelser i kraft af Janet Veal-sagen.

Jeg rækker ud til RSPCA for at få bekræftet, at de ikke har behandlet sager, der involverede afdøde ejere og menneskespisende katte. Desværre ønsker RSPCA ikke at udtale sig.

Spiser katten dit ansigt, hvis du lader den være alene for lang tid? Nej, det gør den sandsynligvis ikke, men hvis det er noget, der bekymrer dig, så er det bedst at få en emu i stedet for en kat – just kidding. Emuer dur slet ikke som kæledyr.