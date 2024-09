Spørgsmål til de to studerende, der faldt i søvn, mens de knaldede på et gulv

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Tidligere på måneden dukkede et kort videoklip op af to studerende, der var faldet i søvn ovenpå hinanden midt i et knald på gulvet på deres skole i Edinburgh. De lignede en statue opført til ære for liderligheden, lidt ligesom som ham den onanerende knægt i Pompeji, der er foreviget i lava, og de gik viralt med det samme, så du har sikkert allerede set det.

Videos by VICE

Hvis du ikke har set klippet endnu, skal du bare spørge dine venner eller søge i cirka to sekunder på internettet, så skal du nok finde det. Af helt åbenlyse grunde kan vi ikke indlejre videoen af de to knaldende sovetryner, men her en meget censureret version, hvor du ligesom får et billede af, hvad der foregik:

Der er en vis fredfyldt ynde over det, er der ikke? Som en statue eller et smukt maleri: du kan se alle liderlighedens artefakter spredt omkring dem, som smukke beviser på akut lyst, der pludselig bliver erstattet med altomsluttende træthed. Gad vide, om korridorknaldet førte til klimaks for nogen af de involverede?

Umiddelbart vil mit gæt være: nej. Var der nogen af dem, der vågnede op med krampe i benene efter at have siddet på et koldt gulv i fire timer på den måde? Umiddelbart vil mit gæt være, at overbollen i den her sexburger vraltede rundt som en gammel cowboy i flere dage bagefter. Ovenstående er bare et par spørgsmål. Og jeg har omkring 100 spørgsmål til.

AT FALDE I SØVN UNDER SAMLEJE: EN KORT TEKNISK GENNEMGANG

Det er temmelig sjældent, at folk rent faktisk falder i søvn under samleje. Hvis den egenskab var et Pokémon-kort, ville den have en lille sort stjerne i hjørnet og være pakket ind i skinnende folie – det er selvfølgelig muligt, men oddsene er astronomisk små. Det kræver ret meget energi at knalde (det er også sjældent, at man falder i søvn, mens man er på vej ned med vasketøj eller spiller badminton), men nu er det sådan, at vi ofte knalder, mens vi ligger på en seng, som er et sted, hvor du normalt sover.

Hvis man falder i søvn under sex, er det som regel, fordi man knalder, selv om man er helt udmattet, og den blide rokkende bevægelse luller en i søvn. Det svarer lidt til at give en rigtig dårlig TripAdvisor-anmeldelse til personen, du er sammen med.

Men to personer, der begge to falder i søvn, mens de har sex? Og mere eller mindre på samme tid? Tænk lige over det: hvis du bemærker, at din partner er ved at falde i søvn, stiger du så ikke bare af og lægger dig til at sove ved siden af? Man fortsætter da ikke bare, indtil man selv falder i søvn ovenpå eller under vedkommende? Overvej lige det her scenarie fra et statistisk standpunkt. Det er lidt ligesom oddsene for at blive ramt af et lyn. For at det her skal kunne lykkedes, må man gå ud fra, at begge parter er faldet i søvn på samme tid! Deres øjne er blevet tunge i en slags tandembevægelse, de har kæmpet mod søvnen på samme tid og truffet den halvbevidste beslutning om at give efter for søvnen helt synkront.

Det er virkelig et fantastisk eksempel på harmoni mellem to individer. Det er meget muligt, at de her to er skabt for hinanden, yin og yang, der har svævet rundt i kosmos i årtusinder og ventet på at mødes på et koldt linoleumsgulv til en skolefest.

Se også:



ER HAN STADIGVÆK… I GANG?

Vi kan ikke rigtigt zoome ind på billedet, men jeg er ret sikker på, at fyren… stadig er aktiv? Altså, han kan stadig mere. Det fører mig til to mulige konklusioner:

1. Han er 19 eller sådan noget, og alle ved, det er umuligt ikke at have stiv pik hele tiden, når man er 19. Man er mere eller mindre en omvandrende erektion et helt år af sit liv, hvilket selvfølgelig er meget nyttigt i situationer som den her, men ekstremt pinligt i normale situationer, når du bare er nede og handle eller i gang med at trøste din bedste veninde.

2. Han er stadigvæk lige akkurat ved bevidsthed under hende og er simpelthen for høflig til at gøre noget ved det.

Under normale omstændigheder ville jeg slet ikke tøve med at gætte på 1, men videoen er fra Storbritannien, hvor folk er kendt for at være så høflige og ordentlige, at det nærmest gør fysisk ondt på dem at blive forlegne. Det, jeg siger, er: Hvis en pige faldt i søvn overskrævs på mig, tror jeg bare… jeg ville blive liggende stille og roligt og vente på solopgang. Jeg ville ikke sige noget af frygt for at lyde uhøflig, ligesom jeg aldrig siger noget, når folk går foran mig i en kø. Det gør man bare ikke. Det er lidt ligesom det her knald. Hold ud, mand, siger hans indre stemme. Bare bliv ved med at ligge her på gangen med pikken fremme.

HVORDAN VÅGNER MAN OP FRA DEN HER?

Hvis vi antager, at de er faldet i søvn på samme tid, er det sandsynligt, at de også vågner på samme tid, især taget i betragtning, at de er så bevidstløse, at de ikke engang ænser, at der står fremmede mennesker og filmer dem. Det er underligt: kender du den der oplevelse af at sove, mens der er nogen i huset, der taler vildt højt (det oplever du nok i juleferien, fordi du har glemt, at din mor har det med at ringe til sine veninder klokken syv om morgenen), og du kan ligesom høre en forvrænget udgave af stemmen gennem væggen – hvis du allerede er faldet i søvn, lyder det først som et rumvæsen i det fjerne – og så vågner du gradvist op, og verden begynder at tegne sig for dine øjne i en tåge, og pludselig står det hele klart, og verden brænder: fuck, fuck, der er en person, der er faldet i søvn ovenpå mig, mens vi var i gang med knalde, og nu er der nogen, der filmer os. Det er nok ikke den fedeste måde at vågne på i hvert fald. I bliver nødt til at hjælpe hinanden på benene igen, pakke jeres ting sammen og prøve at genoptage en normal hverdag uden at dø af skam.

HVORDAN KOMMER MAN VIDERE HERFRA?

Det er sjovt at starte på uni, fordi man drikker sig ned flere aftener i træk hele tiden. Man går på natklubber, og man har engangsknald, som man så konfronteres med konstant over de næste tre år. Når du er nede i Netto og handle, møder du personen i køen. Til forelæsninger, til fester, selv når du sidder på biblioteket og prøver at læse til eksamen, bliver du pludselig konfronteret med det her menneske, som du har haft ynkelig fuldemandssex med en enkelt gang.

Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, hvordan livet kommer til at se ud for søvnknalderne. Kommer de til at bruge resten af deres studietid på at prøve at undgå øjenkontakt? Eller er de fra nu af hjælpeløst forbundet til hinanden? Ender de med at blive gift og falde i søvn midt i knaldet på bryllupsnatten? Jeg aner det ikke.

FINDES DER NOGET BEDRE END AT DRIKKE SIG HELT NED OG KNALDE MED EN FREMMED, MAN LIGE HAR MØDT?

Nej, egentlig ikke. Det er det mest optur. Bliv ved med at skinne, I smukke, trætte diamanter.