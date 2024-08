Vi bliver nødt til at tale om den virale video med en kvinde, der får slikket røv på en festival

Måske har du set den her video. Den er fra Lost Lands Festival i Ohio og viser to fyre, der ligger på jorden, mens en kvinde uden trusser skifter fra den ene til den anden og lader dem slikke løs som en labrador i en skål mælk. Det er svært at kigge væk, men det vildeste er, at det ikke er den første video, hvor der bliver slikket røv på Lost Lands. Mærkeligt nok kom den her først:

Den video dukkede op to dage før med titlen “Røvslikkerkonkurrence på Lost Lands. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår.” En kvinde ligger sådan set bare på en bænk, og en fyr sprøjter flødeskum udover røven på hende, inden han går i gang med at guffe i sig. Altså ikke fuldkommen Berghain-stil. Mere sådan drukleg-i-gymnasiet-agtigt. Det klammeste er faktisk, hvor meget flødeskum han æder i den varme sol.

Videos by VICE

Fyren blev åbenbart lidt pinligt berørt, for senere lagde han en underlig histore på Facebook om, at det hele skam var til velgørenhed. “Vi har indsamlet 2255,80 dollars (næsten 15800 kroner) for at hjælpe ofrene for orkanen i løbet af de to første dage på festivalen,” skrev han, måske på foranledning af hans rasende kæreste. “Vi har arbejdet direkte sammen med feeding Florida.” Opslaget gav ingen mening, men hvis du vil høre mere om fyrens velgørenhedsarbejde, så værsgo.

Så dukkede den anden og langt mere grænseoverskridende røvvideo op, og den er temmelig vild.

Det er samme festival, men denne gang er der tre mennesker. Og hvad vigtigere er, så er det her røvslikkeri ægte, beskidt og ærligt. Kvinden danser, mens de gør det. Hun danser akavet. Hun ved, at folk kigger. En pige skriger: “WHAT THE FUCK?!” Videoen fortsætter i 1 minut og 46 sekunder, og i det tidsrum når kvinden at sidde begge veje på deres ansigter, ryge en cigaret og give en high-five til en fyr i heldragt, der går forbi. Det er et fantastisk studie i, hvordan man kan se fuldkommen selvbevidst ud samtidig med, at man ligner en, der ikke er til at skyde igennem. Jeg tror ikke, det er for velgørenhed i øvrigt.

Det er altså svært at se de videoer uden at stille nogle relevante spørgsmål. Spørgsmål som vi nok aldrig får svar på. Selvom det er min overbevisning, at hvis vi kigger godt efter, kan vi finde svarene i de små detaljer. Så lad os se, hvad vi kan finde ud af.

Hvorfor gør de det?

High-five

Der er et øjeblik omkring 1:06, hvor kvinden rejser sig op og giver begge gutterne en slatten lussing. Ikke på sådan en S&M-agtig måde. Det er et legesygt og lidt flovt klask, som siger: “Ej, gutter! Hvorfor får I mig til at gøre det her?!” Men resten af tiden gnubber hun sig op og ned af deres ansigt, og det hele virker meget som en bevidst vi-har-fucking-sex-i-fuld-offentlighed-ting, og det får det lille øjeblik, hvor hun forsøger at skubbe ansvaret fra sig til at virke falsk. For der virker til at være en baglæns logik, i alt det de gør.

Når man overvejer timingen, kan det tænkes, at de tre har hørt om ham den humanitære bro, som slikkede røv for Florida og ville konkurrere med ham. Måske ville de endda mere end det – de ville sende et signal. Man får det indtryk, at det er folk, der kommer fast på Burning Man, og de synes, at det er plat at lade som om, man slikker røv i Ohio. Hvorfor ikke gøre det rigtigt? Så det gør de, også selvom de engang imellem synes, at det er lidt pinligt.

Men huskede de så at vaske sig på forhånd?

Ryger lige en smøg

Nej. Nej, det gjorde de ikke. Det er fuldkommen urealistisk, at den her rodede omgang er planlagt lang tid i forvejen. Hende med flødeskumsrøven midt i en omgang performance art, hun vaskede sig. Men de andre røvslikkende ekshibitionister har sgu ikke sat sig i campen og taget nogle shots, mens de planlagde, hvad der skulle ske. De vaskede sig ikke. De er fucking ligeglade. Altså, nu var jeg jo ikke til stede, men jeg er overbevist om, at hele projektet opstod omkring 28 sekunder før videoen gik i gang. Jeg gætter på, at de sad og diskuterede, hvor sort ens snot egentlig kan nå at blive på en festival, så er mdma’en begyndt at virke, og så har de taget tingene som de kom.

Og har du nogensinde slikket røv på nogen? Har du? For det er en universel sandhed, at de fleste er klar på ret mange klamme ting, hvis de føler sig trygge nok, men der er altså ikke nogen, der planlægger at slikke andres røvhul. Eller jo, måske de der flødeskumsbumser vi så tidligere, men ingen andre. I stedet sker der som oftest det, at man roder rundt og ender dernede, og så tænker man fuck det. Og så slikker man en anden persons røvhul. Og man kan ikke vaske sig i forvejen, for det er ikke planlagt, og det hænger sammen med, at det er så meget mærkeligere at snakke med nogen om, hvad man vil gøre med deres anus senere, end det er bare at gøre det.

Hvorfor var der ingen, der stoppede dem?

Det her var den klart mest begejstrede tilskuer

Det bedste ved den her video er folks reaktioner. Det mest bemærkelsesværdige er den unge kvinde, som råber “WHAT THE FUCK?!” indenfor de første 2 sekunder og så sætter sig og ser på resten af tiden. Hun opfører sig, som om hun er 13 år gammel og lige har opdaget en fransk film sammen med veninderne. Hun laver den der “AD, HVOR KLAMT, HVAD SKER DER?” men kigger så alligevel opmærksomt på. Og selvom hun er et ekstremt eksempel, så er det nok sådan, de fleste har det med offentlig sex.

Offentlig sex er spændende. Smagløst, men… spændende. Man kigger, man kigger væk, og så vil man alligevel gerne kigge igen, for man får den vildeste FOMO helt ind i knoglerne. Ikke fordi man vil være med, men fordi… Fordi man bare gerne vil kigge lidt mere. “Hvor er det klamt,” siger du til alle, der gider lytte, og alle dine venner er enige. Men der er alligevel noget over det. Offentlig sex rammer en så hårdt i ansigtet, at alle regler for hvordan man bør opføre sig bliver glemt, og man vil gerne vide mere. Det er ligesom med seriemordere. Altså mord er så forkert, men vi kan alligevel ikke lade være med at se og læse ALT om seriemordere. Offentlig sex er jo også bare en slags sex, så det går vel nok? Det er muligvis forbudt sex, men det er ikke forkert i etisk forstand. Det er mere bare socialt uacceptabelt, så teknisk set er det okay.

Det er nok den slags tanker, der er løbet gennem hovedet på alle, der overvejede at stoppe dem. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen, der stoppede dem, fordi fyrene slikker en kvindes røv, og når man er på festival, er det virkelig uhygiejnisk. Det er nok mest derfor, at folk ikke vil blande sig.