Spotify har bandlyst R. Kelly og XXXTentacion fra sine playlister

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Spotify har truffet en beslutning om at indstille sin aktive promovering af R. Kellys musik. Chicago-rapperens bagkatalog blev i går fjernet fra den svenske streaminggigants officielle, kuraterede playlister som følge af deres nye politik omkring såkaldt “hate content og hateful conduct“. Men Spotify har dog ikke fuldstændig bandlyst R. Kelly fra platformen.

Videos by VICE

Du vil stadig kunne finde R. Kellys musik på Spotify, hvis du har lyst, men ikke steder som RapCaviar, Discover Weekly eller New Music Friday, og heller ikke på genrespecifikke playlister som dem, der har fokus på hiphop eller R’n’B. Spotify løftede sløret for grundlaget bag deres brud med sangeren i en Billboard-artikel:

Hans musik vil stadig være tilgængeligt på tjenesten, men Spotify kommer ikke til aktivt at promovere det. Vi censurerer ikke indhold på grund af en kunstner eller skabers opførsel, men vi ønsker, at vores redaktionelle beslutninger – den sendeflade, vi programmerer – skal at reflektere vores værdier. Når en kunstner gør noget, der er særligt anstødeligt eller hadfyldt, kan det godt have indflydelse på den måde, vi arbejder med eller støtter den kunstner.



Den nye politik definerer “hate content” som alt, der “udtrykkeligt og hovedsageligt fremmer, fortaler eller opfordrer til had eller vold mod en gruppe eller individ baseret på karakteristika, herunder race, religion, kønsidentitet, køn, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering, veteranstatus eller handicap.” Du kan læse resten af udtalelsen på Billboard.

Opdatering: På baggrund af den nye politik fjernede Spotify også XXXTentacions “SAD!” og Tay-K’s “After You” fra sine kuraterede playlister, skriver Billboard og SPIN.

R. Kellys lejr udtalte sig til BuzzFeed News omkring Spotifys beslutning om at fjerne Chicago-kunstnerens musik fra deres playlister.

Vi sætter pris på, at Spotify fortsat gør R. Kellys sange tilgængelige for millioner af mennesker, selv om de fjerner dem fra deres officielle playlister.

Spotify implementerer en ny “Hate Content & Hateful Conduct”-politik. R. Kelly er aldrig blevet anklaget for had, og hans tekster udtrykker kærlighed og begær.

Mr. Kelly har i 30 år sunget om sin kærlighed og lidenskab for kvinder. Han er ikke skyldig i de falske og sårende anklager, der er blevet rejst i den igangværende smædekampagne mod ham, der er anstiftet af fjender, der er ude efter penge.

Spotify har ret til at promovere lige det musik, de har lyst til, og i det her tilfælde er deres beslutning ikke berettiget. Streamingtjenesten handler ud fra falske og udokumenterede beskyldninger. De bukker under for pres på de sociale medier og vælger side i en berømmelsessøgende strid over anliggender, der ikke har noget at gøre med at servicere deres kunder.



Samtidig promoverer Spotify adskillige andre kunstnere, der er dømt for kriminalitet, samt andre, der er blevet arresteret for vold i hjemmet og kunstnere, hvis tekster fremmer vold og nedgør kvinder.

Mr. Kelly tilhører ikke nogle af disse kategorier. Og det er uheldigt og snæversynet, at Spotify har fejlet i deres anerkendelse af det faktum.