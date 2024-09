Våde og sprøde billeder fra Gathering of the Juggalos

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly

For sytten år siden havde Insane Clown Posse en drøm. At deres fans, juggalos, skulle samles til en musikfestival fyldt med rap, Faygo (sodavandsmærke med hovedsæde i Detroit, red.) og gennemført klovnekærlighed. De kaldte det for Gathering of the Juggalos. Sytten år senere er festivalen stadig i live. Fotograf Amy Lombard rejste til Thornville, Ohio for at fotografere juggalos, kvindelige wrestlere, en skønhedskonkurrence, Insane Clown Posses små backup-dansere og andre deltagere ved denne årlige klovnekærlighedsfestival.

