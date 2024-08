Sprutfirmaer hælder mindre alkohol i flasken, så du ikke ydmyger sig selv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

På det seneste har du måske set flere og flere slørede, farverige billeder med høj kontrast i din Instagram-feed og funderet over, om dine venner og familie alle sammen har kylet deres iPhone i skraldespanden og i stedet gået over til engangskameraer.

I virkeligheden ser du bare billeder taget med appen Huji, der efterligner plastiklinser og 35-millimeter film. Men selvom vi længes efter dengang, verden var analog, er der en vigtig detalje ved engangskameraer, som apps som Huji mangler: Visheden om at lige meget hvad der er på billederne, er det kun ham eller hende, der har billederne liggende, der er i besiddelse af dem. Og det er faktisk fordi, det er så let at dele billeder – især af vores mindre flatterende øjeblikke – at nogle unge mennesker vælger at holde sig fra alkohol. Det påstår en ny rapport.

Tidligere på ugen undersøgte en artikel fra Bloomberg, hvorfor øl med lav alkoholprocent tiltaler unge mennesker i Australien. I sidste måned udsendte AB InBev endda en version af Corona med mindre alkohol for at tilpasse sig efterspørgslen på drikkevarer, som gør det muligt at være social og hyggelig uden at blive for fuld for hurtigt.

Hvorfor fanden skulle nogen have lyst til at drikke svag øl? tænker du måske. Ifølge analytikere i spritusbranchen har svaret en del mere at gøre med Instagram end for ekempel den opskruede pris på IPA’er fra mikrobryggerier.

Jonny Forsyth, der er analytiker for Mintel Group Ltd., fortalte Bloomberg, at folk simpelthen ikke bryder sig om at ligne en spritter med svømmende øjne på de billeder, der uundgåeligt vil ende på deres venners Instagram eller Facebook. Hvis du stavrer forvildet rundt eller ligger og snaver på sofaen til en fest, er det ret sandsynligt, at nogen i lokalet får lyst til at tilføje det til deres story. Og det er en skræmmende tanke, hvis man er en selvbevidst festabe.

“De forbinder virkelig mad, drikke og alkoholforbrug med deres udseende,” siger Forsyth om deres unge kunder. “Man må ikke undervurdere, hvor stor en betydning teknologi har haft på det.”

I Australien er alkoholforbruget faldet drastisk i løbet af de sidste par årtier, og også blandt danske unge bliver der drukket mindre. I løbet af den samme periode er alkoholforbruget i USA steget, selvom amerikanerne er lige så usikre på dem selv og deres fremtoning på sociale medier. Tidligere på ugen kom nyheden om, at Ketel One vil fremstille en vodka med lavere alkoholprocent for at tilpasse sig de der millennials, som alle snakker om, og som eftersigende skulle gå mere op i deres helbred og deres fremtoning end tidligere generationer.

Pamela Rutledge er leder af Media Psychology Research Center og vejleder på UC Irvine Extension and Fielding Graduate University. Hun fortæller MUNCHIES, at der hovedsageligt er to problemer, når druk og sociale medier mødes: Risikoen for at andre lægger pinlige ting op, og risikoen for at man selv lægger gør pinlige ting – om det så er smadrede optagelser af en aften i byen eller en fuldemandsbesked til ekskæresten.

“Inden sociale medier blev pinagtig opførsel selvfølgelig talt om, men rent visuelt var det udokumenteret. Derfor kunne personen, der havde dummet sig, sagtens slippe for at skulle forholde sig til sin opførsel,” siger Ruthledge. “Sociale medier giver os et større ansvar for vores egne handlinger. Folk vil gerne kontrollere det image, de har på sociale medier, fordi det er permanent og ikke flygtigt. Pinlige ‘øjeblikke’ er ikke længere øjeblikke, men ligger til skue i al evighed, uden nogen muligheder for at redde ansigt.”

Foto via Flickr-bruger Felipe Alonso

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke længere har lyst til at feste. Druk er stadig en integreret del af vores kultur og hænger uløseligt sammen med at “have det sjovt”. Og måske kan alkohol med færre procenter betyde, at vi kan drikke bajere uden at vågne i febervildelser om natten for at slette en Instagram-story, som næsten med garanti ville udløse en fyreseddel.

“Unge brugere af sociale medier er nødt til at være meget opmærksomme på, hvad andre mennesker tænker om dem, om det så er venner, familie eller endda fremtidige arbejdsgivere,” tilføjer Erin Vogel, der forsker ved University of California, San Francisco. Hun undersøger, hvordan sociale medier påvirker teenagere og unge voksne. Hun ser det ikke nødvendigvis som en dårlig ting, at unge ikke drikker sig plakatstive hver weekend, også selvom det er fordi, de frygter at dumme sig. “Den øgede opmærksomhed kan godt være sund, hvis det motiverer dem til at tage færre dumme beslutninger,” siger Erin Vogel. “Men jeg er bekymret over, at teenagere i dag bor under et mikroskop.”

Er øl og sprut med mindre alkohol løsningen, som gør det muligt at feste til den lyse morgen, samtidig med at man forholder sig til sin konstante angst over, om man ser er præsentabel ud for sit digitale publikum? Det er i hvert fald et skridt på vejen til at finde en balance, især når der ikke ser ud til at være så mange andre løsninger.

“Om det er empirisk dokumenteret eller ej, så er der en efterspørgsel på drikkevarer med lav alkoholprocent, så man har mulighed for at drikke, uden at blive for fuld,” siger Ruthledge. “Offentlig ydmygelse er en risiko, der er langt mere håndgribelig for unge mennesker end diverse langsigtede helbredsproblemer eller andre konsekvenser. Unge mennesker er helt grundlæggende og biologisk ude at stand til at vurdere risikoen ved sådan noget som spritkørsel, fordi de overvurderer deres egen evne til at køre bil, selvom de er påvirkede. Til gengæld har de en meget virkelig forståelse for, hvilken spredning der kan være på sociale medier, for det er deres foretrukne kommunikationsform, og de ved, at de risici, der er forbundet med det, indtræffer øjeblikkeligt. Det er ikke noget, der ligger langt ude i fremtiden.

“Unge mennesker er på et stadie i deres udvikling, hvor de går mest op i at se godt ud, så der er væsentlige sociale konsekvenser ved at se dum ud.”

Så når man skal feste, gælder det måske om at posere lidt med sin Corona i stedet for at bunde den. Alternativt kunne du også bare gribe et rigtigt engangskamera i stedet for din telefon, næste gang du er stegt.