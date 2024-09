Så elendigt er livet for de fabriksarbejdere, der fremstiller Beyoncés nye tøjkollektion

Screenshot via YouTube

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly

Beyoncés meget hypede samarbejde med den britiske tøjgigant Topshop skabte overskrifter i hele verden, da kollektionen blev lanceret i april i år. Topshops hjemmeside gik ned, da folk væltede ind for at købe det eksklusive sportstøj (priserne starter ved 99 kroner for svedbånd og går op til 1855 kroner for en heldragt i fuld længde.) En stort anlagt forsidehistorie i Elle Magazine lagde vægt på, hvordan tøjkollektionen skulle “fremme velvære, kvindelige værdier, nedprioritere perfektionisme, værdsætte styrke over skønhed og inspirere.”

Videos by VICE

Bagslaget var uundgåeligt. Den britiske tabloidavis The Sun bragte i søndags en stor afslørende artikel, der beskrev, hvordan de srilankanske arbejdere kunne betegnes som “sweatshop ‘slaver’, der kun får 64 cents (cirka 3 kroner) i timen for at fremstille Beyoncés ‘selvstændiggørende’ tøj.” Rapporterne besøgte de “fattigdomsramte syersker” på den MAS Holdings fabrik i Sri Lanka, som fremstiller tøjet.

En af symaskineoperatørerne fortalte, at hun ikke kan leve af sin grundløn på 18,500 rupees om måneden (882 kroner). Avisen hævdede, at syerskerne i gennemsnit tjener 44 kroner om dagen, selvom de anerkendte, at fabriksarbejderne stadig tjener over landets mindsteløn på 13,500 rupees om måneden.

“Det, som The Sun beskriver, ligner seriøs udnyttelse og er på grænsen til slaveri,” sagde forkæmperen Jakub Sobik fra Anti-Slavery International. Han fremhævede nogle bestemte bekymringer, blandt andet den lave løn og begrænsningen af kvindernes bevægefrihed om natten, hvor de er låst inde på deres indkvartering (arbejderne bor på stedet og er underlagt udgangsforbud.)

Sobik opfordrede Topshop til at bruge uafhængige inspektioner af alle deres leverandører og bad dem om at “undersøge deres logistikkæde mere proaktivt for at minimere risikoen for udnyttelse og undgå, at moderne slaveri belaster deres produkter.”

Vi kontaktede Dr. Kanchana Ruwanpura fra University of Edinburgh for at høre mere om forholdene for arbejderne, der fremstiller Beyoncés tøjkollektion. Dr. Ruwanpura er ekspert i den srilankanske tøjindustri og hun har besøgt MAS-fabrikker i hele Sri Lanka.

“MAS er faktisk de bedste i branchen, når det gælder arbejdsforhold i Sri Lanka,” fortæller hun. “Det er gode fabrikker målt på de fysiske forhold og den opmærksomhed, de har på deres arbejdskutyme. Til gengæld klarer MAS det ikke særligt godt, når det gælder lønninger og forsamlingsfrihed, vil jeg sige.”

PR-foto

Chokerende nok har MAS-arbejdere ikke lov til at organisere sig til trods for den store fordel, som fagforeninger bringer med sig. “Fabrikker over hele Sri Lanka, inklusiv MAS, er næsten alle sammen skyldige i ikke at respektere arbejdernes ret til at organisere sig. Det er et felt, hvor de fejler fuldstændigt.” Dr. Ruwanpura fremhæver de lave lønninger som en anden bekymring. “MAS betaler ikke sine medarbejdere en løn, man kan leve af.”

Udover turisme er tøjindustrien i Sri Lanka en kæmpestor økonomisk drivkraft. Branchen beskæftiger 300.000 mennesker og yderligere 600.000 i indirekte forbindelse til industrien. Selvom Sri Lanka generelt anses for at have bedre arbejdsforhold, sammenlignet med andre tøjproducerende lande som Bangladesh eller Pakistan, så mener forkæmpere, at lønnen i landet bør være 48.608 rupees (2324 kroner) – over tre gange så meget som den lovpligtige mindsteløn.

Jeg spørger Dr. Ruwanpura, hvordan den almindelige srilankanske tøjfabriks-arbejder lever. “Eftersom ingen af fabrikkerne betaler en løn, man kan leve af, så er lønnen (inklusiv overarbejde) generelt omkring 17.000 – 20.000 rupees (812 – 952 kroner om måneden.) Fabrikkerne arbejder med et skiftende vagtsystem bortset fra travle perioder, hvor arbejderne måske bliver bedt om at arbejde ekstra for at imødekomme store ordrer.”

I betragtning af al den snak om selvstændiggørelse, som Beyoncés tøjkollektion er ledsaget af, hvor selvstændige er de kvinder, der arbejder i Sri Lankas tøjindustri så?

“Tøjindustrien har gjort srilankanske kvinder mere uafhængige, men jeg ville ikke sige, at det har gjort dem 100% selvstændige. De tjener ikke en løn, man kan leve for. Jeg har besøgt nogle af arbejdernes hjem, og de har det stadig hårdt.”

En talsperson for Ivy Park, som er navnet på Beyoncés tøjkollektion, udtaler til Broadly: “Ivy Park har strenge etiske krav til vores handelsforbindelser. Vi er stolte af vores vedvarende indsats i form af fabrikstilsyn og regnskabsrevision, og vores medarbejdere arbejder tæt med vores leverandører og deres fabrikker for at sikre, at de overholder kravene. Vi forventer, at vores leverandører imødekommer vores etiske regelsæt, og vi vil støtte dem i at møde kravene.”

Mere fra Broadly:

Min far prøver at have sex med mine veninder



Pigerne der elsker skoleskyderne fra Columbine



Skal man være bekymret for at tage fortrydelsespiller for ofte?