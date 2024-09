Starbucks tillader nu medarbejderne at have tatoveringer og Panama-hatte

Når man blot er én ud af tusind i en international hær af baristaer, hvordan skiller man sig så ud? Hvordan udtrykker man sin individualitet? Med hatte, lilla hår og tatoveringer selvfølgelig.

Det er i hvert fald blevet en del af Starbucks nye dresscode, som netop er annonceret. Dresscoden er både en manual for, hvordan personalet skal behandle hinanden, og samtidig en liste med do’s and don’ts i forhold til påklædning. Koncernen lover baristaerne, at de nu har muligheden for at “skille sig ud som individer, men stadig opretholde en ren, pæn og professionel fremtoning”. De skal bare holde sig indenfor firmaets nye regler – et firma, der vurderes til at være 460 milliarder kroner værd.

“Fra dags dato er en lang række nye trøjer velkommen udover sort og hvid, herunder grå, mørkeblå, mørk denim og brun. Mønstre er også okay,” står der i pressemeddelelsen. Men hør, hov! De drastiske forandringer er ikke begrænset til nye nuancer af sort og hvid.

“Shorts, nederdele, kjoler og bukser, herunder mørke jeans, er alt sammen en del af Starbucks-garderoben, og de ansatte er velkommen til at sende et budskab med deres hårfarve, så længe farven er permanent eller semi-permanent, så vi stadig lever op til vores standarder for fødevaresikkerhed. For at fuldende looket er huer og klædelige hatte også velkommen.”

Selvom det måske ikke lyder som en særlig vovet ændring, påstår Starbucks-ansatte, at de små ændringer allerede har skabt furore hos deres loyale kundebase.

“Kunderne lagde mærke til det lige med det samme,” siger butikschef Mario Leon. “De troede faktisk, at der var noget galt. De spurgte mig, ‘hvorfor har ingen af jer uniform på?’ Så måtte vi fortælle dem, at det havde vi skam, men at det var den nye uniform i butikken. Så sagde de: ‘Det kan vi godt lide. Vi er glade for at se, at man kan udtrykke sig med sit tøj og vise, hvem man er.’”

Men der er nu stadig en del ting, som går over stregen. Cowboyhatte, t-shirts, hættetrøjer og “hatte med spraglede mønstre” er stadig strengt forbudt.

Og selvom vi stadig meget hellere vil have vores orange-mocha-frappuccino serveret af en barista i cowboyhat og orange hættetrøje end en hipster med cykelkasket og knuckle-tatoveringer, så står og falder det i sidste ende på kaffen og de grønne forklæder, som stadig er obligatoriske.