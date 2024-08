Start 2018 med den meditative Flying Lotus-sang, “Quarantine”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Nytår er en tid til to ting: Rædselsfulde, livsændrende tømmermænd og selvransagelse. Som regel er selvransagelse bedst med et soundtrack af stemningsmusik, og hvis du har behov for noget at reflektere over dine mål og drømme for 2018 til, vil jeg gerne styre dig i retning af den nye sang fra Flying Lotus, “Quarantine”.

Tracket er det sidste (omkring 43:35) på det nye mix fra FlyLos label Brainfeeder, der også indeholder musik fra blandt andre Thundercat, Tierra Whack og Ross from Friends og bliver beskrevet som “en samling af Brainfeeder-tracks og sjældenheder samt et glimt af, hvad der er i vente i 2018.” Et af de glimt er åbenbart ny musik fra Flying Lotus – måske kommer vi til at se mere til ham i de kommende måneder. For nu har vi “Quarantine”, et chill instrumentaltrack, der lyder, som det føles at tænke over, du ved, dit liv. Jeg er ikke helt sikker på, om det er en god eller dårlig ting, men det er helt sikkert passende til den her tid på året.

Høre hele mixet herunder.