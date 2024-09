Stem på os – dine venner – til Lovie Awards 2016! 

Check lige det her: Vi er nomineret til otte – tæl dem bare – otte Lovie Awards i år, blandt andet i kategorien ‘Internet Video: Best Editing’ for Embrace the New: LGoony & Crack Ignaz, der er filmet og produceret af VICE lige her i Danmark.

Her er alle de kategorier, som din yndlingsside i hele verden er nomineret til en pris i. Vi har endda hyperlinket dem, så du med et frækt, lille klik kommer direkte igennem til den digitale stemmeseddel. Er det ikke ret fedt af os, at vi har gjort det for jer?

Stem på VICE i kategorien Web: Best Writing – (VICE.com Editorial)

Stem på i-D i kategorien Internet Video: Documentary – (Beyond Beauty: Grace Neutral)

Stem på Noisey i kategorien Internet Video: Music & Entertainment – (Skepta: Top Boy)

Stem på Noisey i kategorien Website: Music

Stem på Noisey i kategorien Internet Video: Best Editing – (Embrace the New: LGoony & Crack Ignaz)

Stem på VICE News i kategorien Internet Video: Public Service – (Jeremy Corbyn: The Outsider)

Stem på VICE News i kategorien Website: News

Stem på VICE DE i kategorien Internet Video: Public Service – (Ausgekohlt: Der Kampf um die Kohle)

Det er virkelig nemt at stemme. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på den her hjemmeside, logge på med Facebook, Twitter eller hvilken som helst anden konto, du har liggende, og så klikke på de ovenstående links. Sidste frist for at stemme er den 22. september. Vær lige en guttermand, og stem på os. De store kanoner har forsikret os om, at vores skrivebordslænker bliver løsnet med et par centimeter, hvis vi vinder. Så tag lige og stem. Så er du sød!

Tak! Her er en reminder om, hvad det er for en slags ting, vi er nomineret for: