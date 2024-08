Stinkdyrentusiasternes fagre verden

Over de sidste 16 år har North Ridgeville i Ohio dannet ramme om en begivenhed for kæledyr og deres ejere, der ifølge stifteren Deborah Cipriani er den største kongres for stinkdyr i verden. Nu har VICEs Taji Ameen besøgt den årlige Skunk Fest for at tjekke konkurrencer ud og møde stinkdyrentusiaster og deres kæledyr (som heldigvis har fået fjernet stinkkirtlerne).

I det her afsnit af ‘American Conventions’ møder Taji ejeren af et shelter for stinkdyr og erfarer, hvad der skal til for at blive kronet som henholdsvis stinkdyrkonge og -dronning, mens han forsøger at finde ud af, hvordan det ellers så frygtede pattedyr er blevet stuerent i mange hjem.