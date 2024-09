Nyt forslag fra Venstre skal gøre det tilladt for stofbrugere at fixe på hinanden

Mandag morgen foreslog Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V), at det ikke længere skulle være strafbart for stofmisbrugere at hjælpe hinanden med at fixe i de stofindtagelsesrum, som blev tilladt under SRSF-regeringen i 2012.



“Når vi vil gøre det muligt for stofmisbrugere at få hjælp af andre til at tage deres medbragte stoffer, hænger det sammen med, at vi gerne vil tilrette loven virkeligheden. I dag må andre ikke hjælpe, og det betyder, at der er misbrugere, som ikke kan bruge stofindtagelsesrummene, fordi de fysisk ikke er i stand til at stikke sig selv,” udtaler Sophie Løhde til Information.

Hidtil har personer, der hjælper misbrugere med at fixe, gjort sig skyldige i en overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. De ansatte i fixe-rummene må ikke fysisk hjælpe brugerne med at indtage stofferne. Til gengæld er det udbredt at stofmisbrugerne hjælper hinanden til at fixe, da rystelser på grund af abstinenser kan gøre det umuligt at ramme en blodåre med kanylen.



Fixerummene har indtil videre ikke bortvist brugere, der hjælper andre med at injicere narkotika, da Københavns kommune og ledelse i fixerummene har vurderet, at det ville gå imod grundtanken bag stofindtagelsesrummene. Det er derfor vanskeligt at vurdere, hvordan Sophie Løhdes forslag vil ændre virkeligheden i Danmarks fixerum.

Videos by VICE

For at blive klogere på, hvordan forslaget helt konkret vil have indflydelse på hverdagen i stofindtagelsesrummene, ringede vi til Rasmus Koberg Christensen, der er afdelingsleder på Danmarks største fixerum Skyen på Istedgade i København.

VICE: Hej Rasmus. Hvad tænker du om Sophie Løhdes forslag?

Rasmus Koberg Christensen: Det er en rigtigt god idé. Vi oplever jo de her situationer, hvor brugerne er for dårlige eller har for mange abstinenser til at gennemføre et stofindtag. I det lys giver det rigtigt god mening, at de kan få en anden stofbruger til hjælpe med at gennemføre et stofindtag.

Jeg har været på rundtur på Skyen. Er det ikke allerede sådan det fungerer? At man hjælper hinanden med fixe, hvis man er for dårlig?

Jo, det ser vi indimellem. Det er jo et problem. Alternativet er, at de skal sidde ude på gaden og fixe. Derfor synes vi, at det giver mere mening, at de gør det inde hos os. Vi har ikke afbrudt dem midt i et fix og sagt det er forbudt, for det kan være decideret farligt, så vi har i visse situationer set lidt igennem fingrene med det. Men det er jo også derfor Sundhedsministeren vil ændre reglerne, fordi vi har gjort opmærksom på den her problematik, som vi oplever i fixerummene. Personalet fixer jo ikke på brugerene, det er aldrig sket. Men vi har i nogle situationer set gennem fingre med at de hjælper hinanden med det, fordi alternativet er værre.

Fik du læst: Hvor rig bliver man af at sælge lovlig hash?



Har brugerne en mening om det her?

Ja, det har de. Vi taler med vores brugere løbende, og vi arbejder på at oplyse dem om god injektionsskik. Men det ændrer bare ikke på, at vi kan få stofbrugere ind, der ryster så meget på grund af abstinenser, at de ikke er i stand til at fixe, selvom de på et andet tidspunkt ville klare det uden problemer.

Så en lovændring vil betyde, at loven stemmer overens med jeres virkelighed i Skyen?

Præcis. Da vi åbnede Skyen, var der ikke rigtigt nogen erfaringer omkring stofindtagelsesrum, fordi der ikke eksisterede andre. Grunden til det her forslag om lovændring er jo, at vi har fortalt om de problemer, vi oplever. Det har været sådan en gråzone-problematik. Hvis vi skulle have holdt os fuldstændigt firkantet til reglerne, så skulle nogle folk ud på gaden og lave farlige fix uden noget personale til at genoplive. Det er der ikke nogen, der kunne være tilfredse med. Nu stemmer loven overens med virkeligheden. Så vi er rigtigt godt tilfredse.

Vil I gerne hen til et sted, hvor personalet på Skyen skal have tilladelse til at fixe på stofmisbrugerne?

Nej, det er ikke der vi er, eller der vi skal hen. Jeg synes, at det er meget at forlange af vores medarbejdere, at de skal fixe brugerne. Jeg tror også, at medarbejderne ville synes, det var en svær opgave. Vi kan aldrig med sikkerhed vide, hvad der er i sprøjterne, og derfor kan vi aldrig bede personalet om at injicere brugerne. Vores sygeplejersker kunne miste deres autorisation ved det. Hånden på hjertet, så er det aldrig noget, der er foregået. Derfor er det bedre at få en ven til at fixe på dig i stedet for en medarbejder.

Tak for det, Rasmus.

Mere fra VICE:

Dansk hash er tre gange stærkere, end det var for tyve år siden



Ny ‘fixefabrik’ vil gøre Vesterbros stofscene endnu større



Jihadisternes stoffer