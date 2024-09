Stoffer ser ud som de føles på filmnegativer

Jeg ser et billede, som blev lavet på speed. Stoffet blev blandet med vand og dryppet med en pipette ned på et blotlagt filmnegativ. Så fik det lov at reagere med de lysfølsomme sølvhalogenid-partikler for at skabe en visuel repræsentation af sin egen kemiske sammensætning. Billederne er skabt af Berlin-kunstneren Sarah Schoenfeld, som fortæller, at hun har været interesseret i at afbillede det, som ikke kan afbilledes, siden hun var barn. “Først ville jeg gerne være musiker,” fortalte hun mig over telefonen. “Men så blev jeg mere interesseret i, hvordan ting fremstår. Nu er jeg altid på udkig efter metoder til at visualisere det indre.”

Det er store ord, men hvordan gengiver man et narkotikum visuelt uden at ty til kiksede tegninger? Sarah Schoenfelds billedserie All You Can Feel udforsker grænsen mellem kunstnerisk udtryk og videnskabelig analyse, mens den indfanger nogle af stoffernes psykologiske effekter. Jeg ringede til Sarah for at høre mere om, hvordan hun har ramt stemningen så præcist.

VICE: Hej Sarah. Billedet af speed ser virkelig ud, som speed føles. Hvordan gjorde du det?

Sarah Schoenfeld: Det tænkte jeg faktisk ikke over, da jeg lavede værket, men efter bogen (som også hedder All You Can Feel) blev udgivet var der virkelig mange, der sagde, at det er sådan, det føles. Jeg blev også ringet op af et afvænningscenter, som sagde, at de havde foretaget deres eget lille eksperiment. Uden at forklare billederne havde de vist bogen til deres patienter og spurgt dem, hvad deres favorit var. Hver eneste af dem valgte billedet af det stof, som de var afhængige af – uden undtagelser. Selv sekretæren, som ikke brugte andet end kaffe, valgte koffein.



Koffein

Wow – hvordan tror du det kan være?

Hvis jeg skulle give et bud, så er det måske, fordi vores forståelse af virkeligheden allerede er formet af teknologien. Vi har nogle følelser, men vi ved ikke, at de er skabt af vores omgivelser. Vi tror, at følelserne er vores egne, men i det her tilfælde opdager vi, hvor de følelser kom fra. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt lide tanken om, at det ikke kan forklares.

Bliver du ofte bedt om at forklare det? Dit svar lød overraskende præcist.

Nej, de fleste mediefolk spørger bare, hvor jeg har fået stofferne fra. Come on, jeg bor i Berlin, jeg køber dem da bare. Behøver vi virkelig snakke om det? LSD var lovligt, indtil alle begyndte at snakke om det.

Tager du selv stoffer?

Ja, men noget, jeg har lært ved det her, er, at man ikke behøver det. Vi har de her egenskaber og kemikalier inden i os. Det er bare forbrugerkulturen, der lærer os, at man skal købe noget for at kunne føle sådan.

Er det en reklame for meditation?

Ja, men jeg kan ogå godt lide bare at arbejde. Jeg tror, at arbejde kan gøre en høj, men jeg mener ikke arbejde i forstanden betalt arbejdskraft.

Men har du taget stoffer, siden du lavede det her projekt?

Jada.

Sarah’s udstilling i Heidelberger Kunstverein

Har du et yndlingsbillede?

Jeg har ikke et yndlingsbillede længere. I starten var det ketamin, fordi effekten er totalt uforudsigelig. Det ligner sådan en 80’er airbrushet blomst med orme i midten. Jeg kan ikke længere vælge kun et.

Kan du fortælle lidt om, hvordan du udarbejdede den her teknik? Opfandt du den selv?

Det tror jeg. Jeg har ikke hørt om andre, der har gjort det. Det opstod, fordi jeg arbejdede med negativer, fordi jeg har arbejdet med fotografi længe. Jeg ville gerne undersøge, hvordan stoffer interagerer med ting og mennesker, men i starten tænkte jeg, Ej, den idé er for enkel. Men det virkede, og jeg blev vildt begejstret. Jeg var ikke engang særlig god til det. I starten rengjorde jeg ikke engang negativerne, så de havde støv over det hele. Men så gjorde jeg mig lidt mere umage. Jeg brugte alkohol, hvis vand ikke kunne opløse stofferne. Jeg eksperimenterede også med at lade negativerne tørre i kortere og længere tid. Som regel tager det omkring en uge, men kemikalierne bliver ved med at reagere. Det samme stof ser anderledes ud efter en måned end efter en uge.

Så alle billederne godt ud?

Nej, der var måske fem, der ikke lignede noget. Jeg brugte for eksempel ikke THC, fordi det ikke skabte en god effekt.

Speed – Speed på analogt fotonegativ, forstørret

Melatonin – Melatonin på analogt fotonegativ, forstørret

Speed & Magic – Speed og mephedron på analogt fotonegativ, forstørret

Opium – Opium på analogt fotonegativ, forstørret

Explosion – Methylon på analogt fotonegativ, forstørret

LSD – LSD på analogt fotonegativ, forstørret

MDMA – MDMA på analogt fotonegativ, forstørret

Adrenalin – Adrenalin på analogt fotonegativ, forstørret

Kokain – Kokain på analogt fotonegativ, forstørret

Dopamin – Dopamin på analogt fotonegativ, forstørret

Østrogen – Østrogen på analogt fotonegativ, forstørret

Ketamin – Ketamin på analogt fotonegativ, forstørret

Heroin – Heroin på analogt fotonegativ, forstørret

Crystal – Metamfetamin på analogt fotonegativ, forstørret