Stop, hvad du laver, og lad Takykardia gøre dig glad i fire minutter

Tænk, hvor mange af livets store spørgsmål og problemer ville blive udryddet, hvis alle bare var glade. Fra de utallige måder, vi mennesker snyder hinanden, til det evindelige spørgsmål om, hvorfor vi egentlig er sat på jorden. Hugh Hefner blev 91. Stan Lee blev 95. Porno og superhelte gør folk glade. Ja, det lyder som en kliché, men er det ikke bare, fordi det er så simpelt og indlysende? Glæde. Lykke. I bund og grund er det bare det, det hele handler om.

Men hvorfor rabler I om glæde og varme følelser? tænker du sikkert, mens du sidder og læser det her i en verden fyldt med parkeringsbøder og neo-fascisme. Det gør vi, fordi dagens bedste nyhed kommer fra københavnske Takykardia, hvis nyeste single og musikvideo, “Ritula”, har eksklusiv premiere her på sitet i dag. Lykken er en flygtig størrelse, men den soulede triphop-trio bestående af Troels Dankert, David Nedergaard og forsanger Luna Matz har for vane at destillere den ned til let spiselige sange, videoer og koncerter.

Vi ser og hører en masse ting på fire takykardiske minutter i et tekst- og videounivers, der er skabt og instrueret af Luna Matz selv: Synkron glædesdans i hvide dragter i Københavns Nordhavn. Seje toppen-af-en-ananas-agtige lommetørklæder. At blive taget i hånden og ført med ud i skoven på en rar, betryggende og skovbørnehave-agtig måde. En vovet dans på grænsen mellem sex og naturhyldest til sidst i videoen. Men udover at være fængende og flot at se på, kan det hele i bund og grund koges ned til glæde – især det opmuntrende omkvæd: // A hurricane could come but I’d / be all right //.

Bandet beskæftiger sig meget med kærlighed. Men hvad er kærlighed, hvis ikke det ultimative udtryk for glæde? Udover at være legemliggørelsen af alt, der i sin tid var fedt ved Blue Foundation, efterlader Takykardias musik os med en klar følelse af, at Luna Matz & Co. ville være de søde hjælpere i stil med de der skovalfer fra Game of Thrones eller den der opløftende bæver-familie fra Narnia, hvis dansk musik en dag bliver filmatiseret som fantasy-eventyr. (Ja, vi er ved at søge patent på filmrettighederne. Og ja, Iceages ominøst rugende, aldrig-smilende frontmand Elias Rønnenfelt er et oplagt valg som forpint ærkeskurk).

Se den nye “Ritula”-video herunder, og smil. Se den igen, hvis du vil smile mere. Mere indviklet behøver det ikke at være:

Du kan se Takykardia live på Jazzhuset Montmartre nu på søndag, den 18. november, hvor de spiller et særligt show med masser af gæstemusikere.