Storbritannien vil sterilisere egern ved hjælp af Nutella

Skal man tro de mest konspiratoriske konspirationsteoretikere, forsøger en gruppe royalistiske interdimensionelle reptiler at tynde ud i menneskeflokken ved at massesterilisere os i al hemmelighed.

Selvom den påstand stadig ikke er endeligt bekræftet, ved vi med sikkerhed, at et medlem af den britiske kongefamilie har sagt god for at tvangssterilisere en anden invasiv gruppe af pattedyr: egern. Men det bliver endnu mere dystert.

Medlemmerne af en anti-egern junta vil nemlig gennemføre deres forehavende ved hjælp af Nutella.

Ifølge The Independent godkendte Prince Charles denne plan under et møde med interesseorganisation UK Squirrel Accord. Det er en sammenslutning af 32 organisationer inden for skovbrug, tømmerhandel og fredning, der har som erklæret mål at “beskytte bestanden af røde egern og at kontrollere bestanden af grå gennem målrettet og vedvarende handling”.

Det er planen, at den slags målrettede og vedvarende handlinger omfatter, at man lokker grå egern ind i en fælde fyldt med Nutella, der er piftet op med GonaCon, en vaccine der steriliserer pattedyr ved at undertrykke de hormoner, der er nødvendige for, at man kan reproducere.

På den måde prøver UK Squirrel Accord at beskytte det oprindelige røde egern, der er ved at tabe evolutionskampen til det mere snedige og chokoladestjælende grå egern, der blev introduceret til den britiske fauna fra Nordamerika i 1800-tallet. Men selvsamme intelligens og forkærlighed for chokolade kan vise sig at blive de grå egerns undergang.

“Det er det mest spændende tiltag for at kontrollere bestanden af de grå, som jeg endnu har hørt om,” udtalte Lord Charles Kinnoull, der er formand for egernlobbyen, til The Times. “Vi er nødt til at reducere bestanden af grå egern betragteligt, og det her vil blive et meget vigtigt våben i vores arsenal.”

Man er altså tydeligvis på krigsstien, og det afspejles af retorikken. Det er nok også første gang nogensinde, at Nutella er blevet beskrevet som “et meget vigtigt våben”. Men nu kan du måske forestille dig Lord Kinnoull i sit mahognidominerede arbejdsværelse, stirrende på en antik globus mens han drikker øl til 140.000 kroner af en flaske lavet af et udstoppet egern.