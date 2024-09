‘Stranger Things’ har gjort det sejt at spise chokoladebudding

“Hey, har I fået set Stranger Things?”

“Helt seriøst, det er så godt. Det er som en blanding af Goonierne, Twin Peaks, E.T. og Alien!!!”

Videos by VICE

Har du ikke allerede haft en samtale som denne cirka 10 gange, så gætter vi på, at du er eneboer eller et af den slags mennesker, der ikke er interesseret i parallele dimensioner, monstre der giver mareridt, konspirationsteorier, forstadsromantik, Winona Ryder på slap line, og 80’er nostalgi.

Stranger Things kom på Netflix den 15. juli, og serien er med lynets hast blevet så voldsomt populær, at den truer med at vælte selveste Game of Thrones af pinden, som den mest hypede serie. Ud over at lefle for folk, der længes efter de gode gamle dage med Stephen King gysere og Ridley Scott sci-fi, så har serien også skabt fornyet interesse for andet 80’er nostalgi, fra Dustins truckerkasket og drengenes besættelse af Dungeons & Dragons til “Waiting for a Girl Like You” med Foreigner. Blandt disse genfundne kulturelle skatte fra Reagan-årene finder man også en særlig brun substans, som de fleste af os kender fra vores barndom: Chokoladebudding.

I seriens udgave af 1980’ernes USA, er det et særligt mærke af chokoladebudding, Hunt’s Snack Packs, der er det helt store hit. I dag hedder de bare Snack Packs (Hunt’s er blevet opkøbt af firmaet ConAgra for en del år siden), og de små bægre med chokoladebudding har en kort men prominent gæsteoptræden i seriens ottende afsnit. Og ifølge TMZ har det sendt efterspørgslen på det brune stads til at stige eksplosivt over there.

Efter at have beskyldt skolens kantinedame for at hamstre alt chokoladebuddingen til sig selv, går Dustin og Lucas på jagt og finder en skjult skat i form af massevis af dåser med chokobudding.

Nedenfor kan du se, hvordan Snack Packs så ud i gamle dage:

Foto via ConAgra

Stranger Things

Og her er så den moderne udgave:

Begejstringen for retroudgaven, der er med i serien, har været så overvældende, at ConAgra overvejer at lave en retroversion for at stille de entusiastiske fans af tilfredse.

“Snack Pack har været en familiefavorit i mange år, og vi er begejstrede for, at den var med i serien,” udtaler Lane Friedman, der er direktør for brand communication hos ConAgra Foods. “Vi er altid på udkig efter nye måder, hvor vi kan blive bedre til at kommunikere med vores kunder, så hvis de vil have retro emballage, jamen så vil vi da helt sikkert overveje det. Det vil ikke være det særeste, der er sket!”

Gaten Matarazzo, der spiller tandløse Dustin i serien, udtalte for nylig til Broadly: “Jeg elsker budding. Budding er fantastisk! Budding er lækkert, og jeg elsker chokoladebudding – især chokolade. Chokoladebudding er det bedste.”

Vi er helt enige, Gaten.

Nu skal vi så bare have retro Snack Packs til at dukke op på hylderne i de danske supermarkeders americana-afdelinger ved siden af Pop Tarts og Reese’s.