Stress af med den gyselige video af en krabbe, der nakker en fugl

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Vice USA

En kæmpe stor krabbe er ikke noget, man har lyst til at se andre steder end på en tallerken. Men fra tid til anden dukker havets edderkop op på mærkelige steder som metrostationer, bagagebånd i lufthavne, og nu er de dukker de også op i videoer, hvor de nakker fugle.

Videos by VICE

I sidste uge gravede National Geographic en rigtig perle af en optagelse frem, der viser en palmetyv – som faktisk typisk bor på land og lever af kokosnødder – der først jager, så dræber og siden fortærer en rødfodet sule, som ligger og sover. Kameraet fanger hele hændelsen, der varer under to minutter. På rekordtid brækker krabben først fuglens vinger, knuser dens knogler og efterlader den i en hjælpeløs tilstand.

Gudskelov slukker kameramanden for kameraet, før krabben rigtigt begynder at gå til den, og ser til med rædsel, da fem andre palmetyve dukker op fra mørket og kaster sig over fuglen, sprætter den op og tager for sig af retterne, mens kræet stadig er i live.

”Det var en temmelig grusom oplevelse,” siger forskeren Mark Laidre, der står bag optagelsen, til New Scientist.

Udover, at det selvfølgelig er helt vildt metal og også lidt voyeuristisk, så præsenterer Laidres video også ny indsigt i palmetyvens liv. Man ved godt, at palmetyven til tider spiser kød, men ifølge New Scientist så har man aldrig set en palmetyv jage sit bytte før. Og det er sikkert heller ikke første gang, krabben har begået rovmord i stil med det på videoen. Fuglene plejer ellers at holde sig fra de områder, hvor der er mange krabber, formodentlig fordi de gerne vil undgå at blive massakreret.

”De steder, hvor der findes mange palmetyve, er det et smart træk for fugle, især dem der bygger reder på jorden, at holde sig fra at lægge deres æg der,” siger Laidre til New Scientist.

Du kan se naturens gang udfolde sig i al sin forfærdelige storhed her over, men husk på at det ikke kun er i fjerne afkroge af Det Indiske Ocean, hvor dyreriget viser sin hang til brutalitet. For folk, der bor i New York, er naturens vederstyggeligheder altid kun er et stop på subwayen væk.