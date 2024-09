Billeder af studerende, der hænger ud på deres altan

Florins yndlingsbillede

Denne billedserie blev oprindeligt udgivet af VICE Rumænien

Florin Țepârdea arbejder i IT-branchen, men har også en passion for fotografi. Hans første projekt, My Rear Window (efter Alfred Hitchcocks film fra 1954) illustrerer rumænske studerendes liv, set gennem et vindue fra universitetet i Bukarest. Jeg tog en snak med Florin for at høre mere om, hvordan han begyndte at fotografere sine naboer, og hvad de synes om det.

VICE: Hvordan begyndte projektet?

Florin: Min kæreste læser medicin, og jeg sover tit hos hende på campus i weekenden. En dag sad jeg på hendes altan og fotograferede det, jeg lige fik øje på, da jeg lagde mærke til en pige på altanen over for. Hun var ved at støve et tæppe af. Jeg tænkte: “hvad nu hvis man dokumenterede de studerendes liv?” Alle billederne i serien blev taget fra den samme altan – den til min kærestes kollegieværelse.

Du viste mig dit yndlingsbillede [det første i artiklen]. Kan du fortælle, hvorfor du elsker det så meget?

Jeg elsker kontrasten i deres stillinger. Han er stående, strækker sig og ser ud, mens hun er helt sammenkrøllet i et hjørne og læser. Jeg kigger altid efter dem, når jeg går rundt på campus. Jeg ser mig om på læsesalene og barerne. De har sat sig fast i mig på en måde.

Ved personerne, som optræder på dine billeder, at de er blevet fotograferet?

Jeg lagde albummet op i en af grupperne for studerende på Facebook. Jeg vil tro, de har set det. Folk snakkede ret meget om det på uni, de første dage efter jeg havde lagt albummet op.

Er der nogen, der har klaget over krænkelse af deres privatliv?

Der er ingen, der har klaget, selvom jeg var lidt bekymret for det. I starten tænkte jeg meget over det, men så konkluderede jeg, at ingen af billederne sætter personerne i et dårligt lys. Det er helt uskyldige billeder.

Hvad lavede din kæreste, mens du tog billeder ud af hendes vindue?

Hun læste til eksamen.