Hold op med at hælde kokosolie i din mad, siger forskere

Ifølge Goop, Gwyneth Paltrows livsstilssite, så er kokosolie et slags mirakelmiddel. På sitet kan man læse, at fordelene ved kokosolie – selvfølgelig den økologiske jomfru-variant – er praktisk talt uendelige: “Brug det i stedet for almindelig vegetabilsk olie og smør, så du kan lave ekstra sunde stir-fries, sovse og selv i bageopskrifter – det er en lækker ingrediens i dit køkkenskab, når du skal på detox.” Mange andre selvudnævnte helseguruer hylder olien som et skudsikkert forbyggende middel mod alt fra Alzheimers til fedme. Kokosolie har helt sikkert fået sin 15 minutters berømmelse.

Men i den her uge kom American Heart Association så med en advarsel om, at kokosolie slet ikke er særligt godt at spise. Og det har det faktisk aldrig været. Ifølge rapporten, som citerer en række videnskabelige beviser, skal du holde dig helt fra at spise kokosolie.

Problemet med kokosolie, ifølge American Heart Association (AHA), er, at 82 procent af fedtet er mættet. Det er et højere indhold af mættet fedt end smør, oksefedt eller svinefedt. Eftersom det indeholder mættet fedt, kan kokosolie forhøje dit LDL-kolesterol – du ved, den tarvelige kolesterol – og være med til at forårsage hjertekarsygdomme. AHA vil gerne gøre os opmærksomme på, at hjertekarsygdomme er den “hyppigste globale dødsårsag”, der dræber 17,3 millioner mennesker om året.

Alice H. Lichtenstein, der er seniorforsker og leder af Tufts University’s hjertekar-næringslaboratorie, fortalte til MUNCHIES: “Hovedparten af beviserne – fra både observerrende og intervenerende undersøgelser – understøtter anbefalingen om, at man skifter det mættede fedt i animalske produkter, kød og mælkeprodukter ud med umættet fedt, som den slags man finder i flydende planteolier som soja- og rapsolie. Kokosolie er en plantebaseret olie, men den tilhører en speciel type kaldet ‘tropiske olier’. Tropiske olier har et højt indhold af mættet fedt. Derfor er det bedste råd, vi kan give, at man skifter kokosolien ud med andre vegetabilske olier.”

Kritikkere af rapporten fra AHA mener, at indtagelsen af mættet fedt ikke nødvendigvis øger risikoen for hjertekarsygdomme, blandt andet fordi fordelingen af kolesterol er vigtigere end selve kolesteroltallet.

At kokosolie skulle være godt er måske et rygte, der er opstået på baggrund af tidligere tiders vægttabsundersøgelser, der påstod at MCT-fedt (medium chain triglycerides) kan forhøje stofskiftet. Men kokosolie indeholder kun en lille smule MCT-fedt – mellem 13 og 15 procent – og andre undersøgelser har vist, at et så begrænset indhold måske slet ikke har nogen effekt på vægttab. Marie-Pierre St-Onge, forsker ved Columbia University i New York, udtaler til MUNCHIES: “Hvis de indtages i rigelige mængder, kan MCT-fedtsyrer øge energiforbruget og forbedre vægtkontrol. Men der er ikke sagen med kokosolie. For at opnå de samme fordele skulle man teoretisk set indtage 7,5 gange så mange MCT-fedtsyrer. Men så ville man få så meget mere fedt og så mange flere mættede fedtsyrer, og det er ikke godt for én.”

Det korte af det lange er: Du skal begrænse mængden af mættet fedt i din kost. Som Marie-Pierre St-Onge siger: “På det her tidspunkt har vi brug for yderligere forskning, der undersøger, hvordan moderate mængder kokosolie kan inkorporeres sikkert i en kost, der er sund for hjertet. Indtil da, hvorfor så ikke vælge de alternativer, der længe har vist sig at have kolesterolnedsættende egenskaber?”



Så I kan godt se at vende tilbage til olivenolien, folkens. Men smør endelige kokosolie ud på din hud eller put det i dit hår, hvis det er det, du har lyst til. “Du kan putte det på kroppen, men du skal ikke putte det i kroppen,” lød det fra Frank Sacks fra AHA. Vi har hørt værre idéer.