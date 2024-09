‘Stump Kitchen’ viser, hvorfor vi har brug for madprogrammer med handicappede

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Det hedder sig, at man aldrig skal læse kommentarsporet på en YouTube-video. Men de kommentarer, man finder under Alexis Hillyards YoutTube-videoer, er tydeligvis en undtagelse.

Videos by VICE

”OMG DU ER FANDME FANTASTISK! Hvem er du?!?!?”

”Bruger du nogensinde dine fødder til at lave ting.”

”Min mand elsker at smøre peanutbutter, chokolade, sirup og flødeskum på min stumparm og slikke det af.”

Hillyards YouTube-serie Stump Kitchen har fået sin titel, fordi Hillyard producerer madlavningsvideoer, og fordi hun er født uden venstre hånd. Hver uge uploader hun en ny madlavningsvideo, der som regel byder på spontane udbrud i sang, improvisation og gæsteoptrædener. Afsnit 42 præsenterer Natalee Pon, en canadisk landsmand, som også er født uden venstre hånd. Iført en top med påskriften ”Gi’ en hånd” og en frisk frisure knejser Hillyard over den noget mindre Pon. I begyndelsen af videoen står de begge to og ler. Hillyard smækker sin nøgne fod op på bordet og forklarer, at de i dag skal lave chokoladebudding med fødderne.

Hurtigere end du kan nå at rynke øjenbryn, klipper videoen til en scene, hvor de to kokke let og elegant skærer avocadoer ud med fødderne. Få minutter efter er buddingen klar til at blive serveret – direkte fra blenderen.

Opskriften på buddingen er enkel. Hillyard er ingen Heston Blumenthal eller Nigella Lawson. Hun råber af blenderen og synger for ahornsiruppen. Hendes øvrige opskrifter er også forholdsvis enkle, men hun krydrer dem med spøjse påfund: peanutbutter-cups, pasta carbonara og French toast, som tilberedes over et lejrbål. ”Jeg bruger ethvert påskud for at lave mad over åben ild, fordi det er min yndlingsting i hele fucking verden,” siger hun til kameraet og griner.

Selv om Stump Kitchen ikke ligner noget andet madlavningsprogram på tv, så har det stor betydning.

“Folk med funktionsnedsættelse er sjældent repræsenteret i mediebilledet, og når de dukker op, er det ofte i form af negative stereotyper.” Såden lyder det i FN’s vurdering af det globale mediebillede, og kritikken er især rammende, når det kommer til madlavningsprogrammer, der i den grad mangler mangfoldighed. En af de stemmer, som adskiller sig, er JJ Goodes. Han er madskribent og medforfatter til MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs og mangler en arm.

”Noget af det, der gør mig normal, selv efter alle de projekter jeg har været involveret i, er min arm,” siger han. ”Mine kolleger skriver deres egne kogebøger, fordi de er dygtige kokke. Jeg kæmper stadig med det faktum, at madlavning i sig selv er en hård opgave for mig.”

Jeg leder efter andre kokke med funktionsnedsættelse i mainstreammedierne, og de eneste, jeg kan finde, er Channel 4’s Kitchen Impossible, den Michelin-belønnede kok Michael Caines, der mistede højre arm i en trafikulykke, samt den blinde MasterChef USA-vinder Christine Hà. Det er ikke mange taget i betragtning af, at 15 procent af klodens befolkning er handicappede eller har kroppe, der på anden vis er funktionsnedsatte.

Indtil branchen tager teten, er Stump Kitchen den absolutte fortrop. Hillyard og hendes mange gæster med funktionsnedsættelse gør op med stereotyperne om handicappede. De griner og har det sjovt i køkkenet.

Men Stump Kitchen startede faktisk med en mission om at hylde den ikke-normative krop. Hillyard begyndte at lave mad, efter hun af helbredsårsager fjernede gluten og animalske produkter fra sin kost. Derfor er alle hendes opskrifter også veganske og glutenfri.

”Jeg har også kæmpet meget med mit mentale helbred, og det har hjulpet mig i min kamp,” fortæller hun. ”Den glæde, jeg oplevede ved at bruge min stumparm i køkkenet, viderebringer jeg i mine videoer. Jeg var slet ikke klar over, at andre mennesker også ville finde glæde i det.”

Hillyard uploadede sin første video for to år siden og har siden da samlet over 2.000 abonnenter til kanalen fra hele verden og fået 200.000 visninger på YouTube. Hun tjener cirka 9.500 kroner om måneden via Patreon på Stump Kitchen-kanalen. Hvorfor er seerne så vilde med hendes videoer?

”Jeg har i årevis arbejdet på madlavningsprogrammer,” siger Paul Lampa, som er kok og har arbejdet på programmet The Great Canadian Baking Show. ”[ Stump Kitchen] er en ny og forfriskende tilgang til det konventionelle madlavningsformat på tv”.

Hillyard har også en teori: ”Der er mange forskellige indfaldsvinkler til Stump Kitchen. Man kan se videoerne som veganer eller som funktionsnedsat, eller hvis man bare er typen, som godt kan lide at se mig i joggingbukser og t-shirt uden bh”.

“Der er mange forskellige indfaldsvinkler til Stump Kitchen. Man kan se videoerne som veganer eller som funktionsnedsat, eller hvis man bare er typen, som godt kan lide at se mig i joggingbukser og t-shirt uden bh”.

Hillyards queeridentitet er også en indfaldsvinkel. Hendes partner Alison Brooks-Starks filmede videoerne i begyndelsen og dukker enkelte gange op i søde parvideoer. Når hun bevæger sig rundt i hjembyen Edmonton, får Hillyard masser af positive tilkendegivelser. ”Men,” tilføjer hun. ”Hver gang jeg uploader en video med LGBTQ-indhold – og det har jeg gjort en del – så mister jeg et par abonnenter.”

Hendes seere udgøres blandt andet af børn, som ser videoerne sammen med deres forældre. Hillyard benytter sig derfor også af en børnevenlig playliste. Der er ingen bandeord, og hun har før haft børn med handicap med i køkkenet som hjælpere. I en video, hvor hun tilbereder ristede rosenkål, optræder den niårige gæstekok/fremtidige tv-vært Callie iført en lyserød My Little Pony-heldragt, og hun joker med sin funktionsnedsættelse. ”Det var en haj, der bed den af,” siger Callie og griner og fortæller så, at hun ligesom Hillyard er født med kun én hånd.

Selv om de børnevenlige videoer viser Hillyards uhøjtidelige stil sammenlignet med traditionelle madlavningsprogrammer, så har de også givet hende mere mainstreameksponering. Tidligere på året hyrede CBC (Canadas pendant til DR) Hillyard til at producere en webserie på seks afsnit med titlen Stump Kitchen: Cooking With Kids.

”Mange voksne bekymrer sig over at rode for meget eller at udmåle ingredienser helt præcist, så Alexis’ legende tilgang i køkkenet er utroligt godt egnet til madlavning med børn,” siger Megan McChesney, som er digitalproducer på CBC.

Serien har også gjort, at Stump Kitchen har udbygget sit følge i Canada. Men Hillyard vil også gerne slå igennem internationalt. Som hun siger: ”Jeg arbejder på at udbygge min abonnentbase og min Patreon-forretning. Målet er at skrabe nok midler sammen til at rejse rundt og filme andre steder. Jeg vil gerne inddrage mennesker over hele verden og arbejde sammen med folk, som jeg har drømt om at arbejde sammen med længe.”

Hvis kommentarsporet på Stump Kitchen-kanalen er en indikator, så har Hillyard enormt potentiale både på Edmontons gader og stræder og på skærme over hele verden.

Som hun selv siger: ”En rigtig kok kan lave mad stående på et ben”.