Subway-ansat fortalte, hvad mayonnaise er lavet af, og ødelagde veganers liv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Da jeg var barn, troede jeg, at radiotårne var steder, hvor musikkerne tog hen for at spille deres sange live ud i luften. “Jeg kan godt forstå, hvordan sangeren klatrer derop,” sagde jeg engang til min mor, da vi var ude at køre i bil. “Men hvordan kan der være plads til resten af bandet?”

Videos by VICE

Min yngre søster kunne til gengæld ikke forstå, hvordan passagererne på Titanic kunne fryse ihjel, da de faldt overbord. “Havet er jo varmt,” sagde hun og lagde tryk på det sidste ord, fordi vi var på sommerferie. (Jeg er ikke sikker på, at vi overhovedet rettede hende.)

Ja, vi var idioter. Men den her historie om en vegansk kunde, som forlod fastfoodrestauranten Subway med hele sit verdensbillede i stumper og stykker, gjorde, at jeg ikke havde det helt så skidt med at tro, at Axl Rose kravlede op i et 150 meter højt tårn, hver gang han sang “Paradise City.”

Gabriel Caulfield-Bohlkin fortalte på Facebook historien om at efterlade en veganer i chok, fordi han nævnte, at der er æg i mayonnaise. Det hele begyndte, da en kvinde kom ind på en Subway og bestilte en Veggie Delight-sandwich. Hun bad ham skifte plastikhandsker, inden han lavede hendes sandwich. Hun var nemlig veganer, forklarede hun, og vidste, at han havde håndteret kød med de handsker.

“Det gjorde jeg selvfølgelig, for det er helt fair at bede om,” skrev han. “Jeg tager hendes brød, rister det og lægger grøntsagerne på, men da jeg begynder at pakke hendes sandwich ind, siger hun: ‘Kan jeg lige få noget mayo på?’”

Han regnede med, at hun lavede sjov, og ventede på, at hun kom med et analogt LOL – men hun mente det. “Du ved godt, at der er æg i mayonnaise, ikke?” spurgte han. Lige præcis i det øjeblik faldt hendes verden fra hinanden. “Jeg havde det så skidt. Hun stod der og var helt knust og ødelagt. Jeg havde smadret den stakkels piges verdensbillede,” skrev han.

Hun blev stående og vaklede lidt fra side til side, så han spurgte, om hun stadig ville have mayo. Det ville hun. “Jeg sagde: ‘Tak for besøget, hav en god dag!’” skrev han. “Hun kiggede bare på mig, sukkede, og sagde: ‘Jeg skal prøve’, og forlod butikken.”

Mange af de mennesker, der har kommenteret på hans facebookopslag, har været meget skadefro, andre hovedrystende, og så er der dem, der spørger, hvorfor Subway dog ikke har vegansk mayonnaise. “Jeg vil gerne rose den her kvinde for bare at sige ‘fuck det hele’ og få mayo alligevel,” svarede en fyr. “Hun vidste, at hendes liv var en løgn, så det kunne hun lige så godt leve videre med.”

Nu vil jeg bare gerne vide, hvad der skete næste gang, hun tog på Subway. Vandet er varmt, siger jeg jo.