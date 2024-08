Jeg brugte en måned på at date sugarmamas, og det gør jeg aldrig igen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jeg lå i min seng en dag sidste sommer og fik lige pludselig brændende lyst til at prøve noget nyt. Efter at have geninstalleret Tinder på min telefon – som jeg slettede, efter jeg havde spammet samtlige matches med Drake-tekster – og sat min profil op, skulle jeg træffe et valg: Hvilken aldersgruppe var jeg interesseret i at date?

Med et nonchalant swipe til højre satte jeg grænsen ved 50 år og gik derefter på opdagelse i Tinder-land. Efter et stykke tid blev min tommelfinger øm, og jeg faldt i søvn. Næste morgen vågnede jeg ved, at min telefon brummede. Så brummede den en gang mere. Og en gang mere. Efter at have åbnet appen indså jeg, at jeg havde skrabet dusinvis af matches sammen – mange viste sig at være “modne” kvinder – og så fik jeg en idé. Min mission var at blive forkælet med dyre middage og vine af ældre kvinder, uden at stikke af før daten var overstået eller min appetit var stillet.

De fleste heteroseksuelle fyre har på et eller andet tidspunkt drømt om at date en sexet MILF-type, men at skaffe sig en sugarmama er alligevel noget andet. At helt give slip på kontrollen og vise sin svaghed som en gennemsnitlig machomand er lige skridtet over bare at gokke den af til en video under Mature-kategorien på Pornhub. Det er en stor forpligtelse til en helt anden livsstil og en helt anden måde at blive behandlet på. Det var eksperiment, som jeg vidste, jeg måtte kaste mig ud i for at se, om det virkelig levede op til forventningerne.

Det næste, jeg gjorde, var at sætte en annonce op på Craigslist, hvor jeg ledte efter en ældre kvinde. Jeg oprettede også en konto på et datingsite for modne kvinder, der foretrækker unge mænd.

“19-årig universitetsstuderende, der arbejder i mediebranchen. Jeg er ret åben og med på det meste,” skrev jeg i min biografi og supplerede med oplysninger om mit udseende (ikke decideret frastødende) og min økonomiske situation (forfærdelig). “Jeg leder ikke efter et forhold. Jeg vil gerne lære mere om verden. Så du skal ikke forvente en kæreste, men heller ikke en, der stikker af næste morgen.”

Med et delvist sløret billede af mit ansigt på profilen åbnede jeg min konto og gjorde den offentligt tilgængelig. Den følgende måned gik jeg på adskillige dates med en håndfuld kvinder i alderen 35-48 år. Samtlige kvinder var søde, men også meget bestemte – nogle mere end andre. Det følgende er en gennemgang af højdepunkterne.*

*Alle navne er ændrede

En dyr middag. Foto via Flickr-bruger w00kie

Tessa, 39

Tessa var den første, der kontaktede mig, efter jeg havde åbnet min profil. Hun skrev, at hun kunne lide ligefremhed og beundrede det, at jeg arbejdede så hårdt i så ung en alder. Men vores digitale samtale vendte sig hurtigt mod mere overfladiske detaljer. Hun syntes blandt andet, at jeg havde sexede kindben og ville vide, om jeg syntes hendes veltrænede krop var sexet.

Eftersom det her var første gang, jeg havde kastet mig ud i at date kvinder, der kun var få år yngre end min mor, vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg kunne forvente mig, så jeg var klar til at smutte, hvis det blev underligt eller ubehageligt (det havde jeg en mistanke om). Baseret på de “horror-historier” jeg havde fra venner, der havde prøvet at date folk væsentligt ældre end dem selv, vidste jeg, at det kan gå galt, hvis personen, man dater, er super desperat efter noget kinky sex eller alternativt behandler en, som om man er en blomme, der skal plukkes, inden den bliver alt for moden. Jeg vil ikke være en blomme.

Da jeg ankom til mødestedet – en italiensk restaurant i en trendy del af byen – ti minutter for tidligt, kunne jeg til min store overraskelse konstatere, at Tessa allerede var dukket op. Hun sad med servietten i skødet og håndtasken stukket ind under stolen. Hun så rigtig godt ud. Hun mindede mig på en måde om Gillian Anderson i X-Files-dagene. Hende var jeg ret vild med som barn. Det alene gjorde, at jeg gik topmotiveret ind til daten.

Da hun så mig komme over mod bordet, rejste hun sig ikke for at sige goddag. I stedet for holdt hun øjenkontakten hele vejen, som om hun ville fortære min sjæl. Jeg er ret god til at nidstirre folk, så jeg undveg ikke hendes blik, gav hånd og sagde goddag.

“Hvordan går det?” spurgte jeg. “Fint, fint. Sid ned.” Jeg fulgte hendes ordre uden et ord.

Modne kvinder, der godt kan lide unge mænd (med den engelske betegnelse en “cougar”) henviser ofte til deres kavalerer som værende “unger”, og selv om Tessa aldrig brugte begrebet, når vi mødtes, så havde hun skrevet det, mens vi kommunikerede online. “Unge” er selvfølgelig en pæn måde for en matriark at sige, at hun ejer en, og det vidste jeg godt, før jeg kastede mig ud i det her. Jeg så faktisk frem til at komme under vingen på en ældre, succesfuld kvinde. Det vender også op og ned på den typiske dynamik mellem kønnene, og jeg kan godt lide gratis middag, så hvorfor ikke?

Efter nogle minutters smalltalk var isen brudt. Vi endte med en lang middag (376 kroner) og en flaske vin (150 kroner), og resten af aftenen vadede jeg halvfuld rundt i byen. Alle mine udgifter blev dækket. Tessa var bogholder, og hun gjorde det klart, at jeg ikke skulle betale for noget som helst. Til sidst lykkedes det mig at overbevise hende om, at det havde været utroligt svært for mig at lade hende betale for middagen, så hun gik med til at jeg købte kaffe (15 kroner) efter middagen.

Da aftenen var ved at være omme, blev hun pludselig meget direkte. Hun lagde an på mig med lynets hast, og jeg overgav mig fuldstændig (selvfølgelig). For første gang i lang tid skulle jeg næsten ikke gøre noget for det selv. Vi sad på en bænk i parken og kyssede lidt, før vi gik hver til sit. Før jeg gik, sagde jeg, at jeg var klar til at gøre det igen, men så fik jeg det underligt med det senere, da jeg så billeder af hendes børn – og faren, som hun var blevet separeret fra kort tid efter deres fødsel – da hun tilføjede mig på Facebook. Vi gik aldrig ud igen, selv om hun skrev til mig to gange og bød mig ud på is. Jeg elsker is, men at snave på en bænk med en kvinde, der er gammel nok til at være min mor, blev alligevel for akavet.

Foto via Flickr-bruger Nicolas Alejandro

Angela, 42

Kort tid før jeg gik ud med Tessa, modtog jeg en besked fra Angela, som havde læst mit opslag på Craigslist: “Jeg giver gerne middag, men er du frisk på et knald? Ellers er jeg ikke interesseret,” skrev hun. Jeg var ikke helt sikkert på, hvordan jeg skulle svare. Hun havde ikke vedhæftet et billede, og det eneste hun havde oplyst om sig selv var hendes alder. Jeg er som oftest “frisk på et knald,” men jeg var lidt bekymret for, at hun prøvede at catfishe mig. Der var selvfølgelig også risikoen for, at hun i virkeligheden var en seriemorder. Jeg endte med at tænke over det et par uger, indtil det blev tid til at rydde op i min indbakke. Efter at have læst mailen igennem igen efter min date med Tessa, tænkte jeg: “Fuck det. Hvorfor ikke?” Så let som ingenting, havde mine fingre pludselig tastet, “Helt sikkert. Ring til mig.” Min telefon ringede næsten omgående.

Vi talte sammen i cirka ti minutter, før vi lagde en plan. Hun sagde, at vi skulle mødes på en kaffebar i byen. Derfra kunne vi gå på bar, og se hvad der skete. Som det også var tilfældet med Tessa, så ville Angela betale hele gildet. På intet tidspunkt under planlægningsfasen traf jeg nogen form for beslutning. Det tillod hun ikke. Mens vi talte sammen over telefonen, gjorde hun det klart, at hun under ingen omstændigheder ville have, at jeg kaldte hende for en “cougar”. Hvis jeg skulle kalde hende noget andet end “skat” skulle det være “min løvinde”, og jeg måtte love altid at lytte til det, hun sagde. Jeg har altid været vant til at være i jævnbyrdige forhold, så det var ret underligt at få at vide, at jeg skulle underkaste mig et andet menneske. Et kort øjeblik oplevede jeg, hvordan kvinder til alle tider har haft det.

Da jeg første gang ser Angela, har hun et outfit på, der skriger boss: Hun var iført en sort læderjakke, blå jeans og støvler og nedringet trøje. Hun var helt sikkert en sexet, MILF-type – hun lignede lidt en bikerchick uden de indsunkne ansigtstræk, man typisk får af at suge for mange bajere – og hun emmede at kontrol. Hun insisterede så hårdt på at sætte dagsorden, at hun tidligt i forløbet tog min hånd i et jernhårdt greb og førte os videre til aftenens første destination. Det var et eksperiment, og jeg fik gratis kaffe og sprut ud af det, så jeg kunne ikke klage.

Hele aftenen fremstår nu i en tåge, hvor én bar bliver til en anden, men jeg husker tydeligt, at Angela var en yderst interessant kvinde: Hun fortalte mig, at hun var blevet skilt fra sin mand – der var ti år yngre end hende – for ikke så længe siden, fordi hun gerne ville date yngre mænd. Da jeg spurgte hende, hvor mange andre dates hun havde været på før vores, sagde hun, at hun ikke kunne huske det præcise tal, men hun havde datet en del det sidste års tid. Så insisterede hun på, at vi gik hjem til hende, og det passede mig helt fint.

Da vi kom hjem til hende – hun boede i en penthouselejlighed tæt på kaffebaren, hvor vi havde været tidligere – lignede hele lejligheden en form for red light-district/sexhule som var indrettet udelukkende til det formål at forføre mig. Fra den grå lædersofa med de røde fløjlspuder på til perleforhænget ud til entreen. Der duftede også dejligt, som om lavendel og chokolade havde fået et kærlighedsbarn. De dæmpede neonskilte, der proklamerede ting som “Love” og andre Tumblr-agtige banaliteter, udgjorde det meste af den sparsomme belysning i stuen. Der var tændt stearinlys på køkkenbordet og fra en iPod-dock strømmede noget behageligt, atmosfærisk house musik ud i stuen. Det var dybest set ligesom at være med i musikvideo til et nummer af The Weeknd lige bortset fra stofferne og bonghåret. Jeg var faktisk helt nede med det.

Så snart jeg havde snøret mine støvler op og rejst mig igen, dirigerede Angela mig over på sofaen midt i stuen. Jeg havde kun lige sat mig ned, da hun kastede sig over mig og begyndte at knappe mine bukser op og gnubbe mig i skridtet. Ingen kys, ingen smalltalk. Det var lidt underligt – hun mindede mig om en af mine gamle venners tante, som altid drak tomatjuice og var solariebrun året rundt. Men jeg havde tidligere på dagen taget et par angstdæmpende piller, så fra et kemisk standpunkt var min hjerne pisseligeglad. I et snuptag fik hun mine bukser af, rev mine underbukser ned og begyndte at sutte mig af. Jeg skal også huske at nævne, at hun var rigtig god til det. Det er det bedste blowjob, jeg har fået, siden dengang jeg vågnede og lå og råkneppede min madras efter et drømme-blowjob. Angela vidste, hvad hun lavede, og hun gjorde det godt.

Pludselig stoppede hun og rejste sig. Et kort øjeblik for tanken igennem mit hoved, at jeg havde gjort noget galt. Havde jeg ikke kæmpet tilstrækkeligt imod? Jeg forstod ikke situationen. Så begyndte hun at tage sine bukser af, og så prøvede hun at sætte sig op på min pik.

Det var her, det hele gik galt. Da jeg sagde til hende, at jeg skulle have et kondom på, forsøgte hun at stoppe mig. Jeg sagde til hende, at jeg ikke ville have sex uden et på, og hun bad mig om at holde op med at klynke. Jeg mistede omgående lysten til at bolle. Jeg blev vred over at få at vide, hvad jeg skulle og ikke skulle gøre og droppede facaden, i det jeg skubbede hende ned fra mit skød. Så sad vi i tavshed på sofaen et stykke tid, indtil jeg tog mine bukser på igen og forklarede hende, at situationen var blevet for underlig. Jeg sagde til hende, at jeg syntes hun var rigtig sød, at jeg var glad for drinksene, men at nu var det slut for i aften.

Jeg endte med at lægge en hundredkroneseddel på bordet, selv om hun protesterede, til dels fordi jeg havde det skidt med den måde, det var endt på (også selv om jeg var i min gode ret til at sige nej til sex) og til dels, fordi mit ego sagde, at jeg i det mindste kunne betale halvdelen af vores barregning. På vej ned af trapperne slettede jeg vores sms-beskeder og hendes nummer fra min telefon. Vi har ikke talt siden. Jeg har blandede følelser omkring det minde.

Gillian Anderson. Foto via Wikipedia

Marilyn, 40

Jeg mødte Marilyn samme dag, hun kontaktede mig. Hun var ejendomsmægler og både boede og arbejdede i et særdeles velhavende kvarter. Hun havde også nok bling til at signalere det. Hun hentede mig udenfor banegården i den nordlige ende af byen omkring middagstid i en spritny Audi, der lugtede af nyt læder og dyre sager. Da jeg steg ind i bilen, gav hun mig en krammer og sendte mig et stort smil. Hun havde en dejlig latter og var utroligt veltalende. Jeg følte mig omgående tryg i hendes selskab. Modsat mine andre dates føltes det ikke, som om jeg blev nødt til at bryde isen med smalltalk. Hun var oprigtigt sjov at være sammen med. Og så kunne hun lide Drake.

Marilyn gik meget op i mode. Jeg taler om lag på lag af lækkert tøj og et øje for farvekoordination, der ville få selv den mest prætentiøse fashionista til at tabe kæben på gulvet. Jeg følte mig faktisk tarveligt klædt på til sammenligning, og jeg var endda iført min scoreuniform. Under alle omstændigheder så lod Marilyn til at være ligeglad. Hun spurgte mig, hvor jeg havde købt min læderjakke henne, og jeg svarede, “Hos en eller anden fyr på et marked.” Det var sandheden, og jeg følte ikke, der var nogen grund til at lyve.

Mens vi skrev sammen inden mødet, var planen oprindeligt at spise frokost sammen og se, hvordan vi svingede – vurdere om der var grundlag for flere dates. Jeg synes egentlig, det var en ret god idé især, fordi hun sikkert havde lige så mange reservationer i forhold til at date en eller anden fremmed, ung fyr, som jeg havde med at date en tilfældig, ældre kvinde. Vi endte med at tage hen til en billig thairestaurant, der er rigtig populær blandt studerende – det var et sted, jeg tænkte ville være fyldt og derfor relativt anonymt.

Vi snakkede i et par timer over et par risretter og en portion forårsruller. Marilyn var vegetar, og jeg er 100 procent kødæder, så vi endte med at havne i lidt af en ophedet diskussion om etiske overvejelser i forhold til at spise dyr. Vi var begge to enige om, at det er ret fucked up at slagte dyr, og hun var også enig, da jeg sagde, at jeg tager det fulde ansvar for al det fjerkræ, jeg spiser hver dag. Hun endte samtalen med en halvlummer bemærkning om, at hun “spiser kød… sommetider.” Så var det tid til at få regningen. Vi betalte halvdelen hver. Det føltes faktisk helt normalt.

Efter måltidet gik vi hver til sit og aftalte, at vi skulle ses igen. Det var først sent på sommeren, at vi endelig tog en kaffe sammen. Det var en helt anden oplevelse, end første gang vi mødtes. Hun var ikke helt så kvik, som hun havde været den første gang, og hun virkede udmattet. Hun havde ikke meget energi og smilede ikke nær så meget, som hun havde gjort tidligere, og det virkede, som om hun kom mere af pligt end lyst. Da jeg spurgte hende, hvordan det gik, fortalte hun mig, at hendes mor lige var død, og at det havde været en svær tid.

Resten af aftenen gik vi rundt i byen og talte sammen. Det var en mørk dag, både på grund af regnvejrsskyerne i himlen over os såvel som samtaleemnet. Vi endte i en kirke. Det var ret tungt. Marilyn sagde til mig, at hun havde brug for noget alenetid, så hun gav mig et kram, og vi gik hver til sit. Vi mødtes aldrig igen, men jeg sendte hende en sms på et tidspunkt, og hun svarede, at hun havde det meget bedre. Hun skrev også, at hun gerne ville mødes på thairestauranten igen. Jeg skrev, at det var jeg helt med på, selv om det egentlig var løgn. Jeg ville helst ikke gøre hende mere ked af det, end hun i forvejen var.

Vanessa, 48

Den sidste kvinde, Vanessa, kontaktede mig via mit opslag på Craiglist, lige inden jeg tog det ned. Det var en beslutning, jeg traf, da det gik op for mig, at sommerferien sang på sidste vers, og det var dumt at blive ved med at date ældre kvinder, når jeg snart ville være omgivet af uni-piger igen.

I sin første besked tegnede Vanessa et særdeles detaljeret billede af sig selv. Udover højde, vægt og hårfarve understregede hun også, at hun havde kinesiske aner. Da jeg skrev tilbage for at sige, at jeg var interesseret, spurgte jeg ved samme lejlighed, hvorfor race var vigtigt at nævne. Hun forklarede, at hun tidligere havde været ude med mænd, der mere eller mindre havde bedt hende om at skride, da de fandt hun af, at hun var asiat.

Jeg er selv vokset i en verden, der forherliger brokultur, så selv om det var deprimerende at høre, kom det ikke som en overraskelse. Mænd, især hvide mænd, kan være absurd svinske, når det handler om deres “feticher” og præferencer i forhold til kvinder. Jeg var selv fløjtende ligeglad. Folk, der opfører sig sådan, er nogle røvhuller. Vi planlagde at gå på date dagen efter. Planen var at spise koreansk barbecue og så gå en tur langs vandet bagefter og tage nogle billeder (ja, jeg er amatørfotograf, og det er faktisk en rigtig god måde at bryde isen på, OK? Du skal ikke dømme mig.)

Da vi mødtes på restauranten og havde bestilt mad gik samtalen i stå, og det genererede mig lidt. Meget af tiden sad hun og stirrede på sin telefon (det er ikke bare millenials, der har dårlige vaner!) og svarede kort og afvigende på mine spørgsmål. Heldigvis kræver koreansk barbecue en del arbejde og interaktion, så fra tid til anden lagde hun telefonen, smed et stykke kød på grillen og talte med mig. Besynderligt nok, så havde hun utroligt svært ved at holde øjenkontakt, når vi talte (stik modsat Tessa!), og hun virkede oprigtigt nervøs. Jeg forsøgte at være så rolig og afslappet som muligt i håb om at gøre hende mere tilpas. Jeg prøvede sågar at gøre mig mindre, end jeg er og dæmpede min stemme til en blød englerøst, men lige lidt hjalp det. Hun var helt anspændt.

Da vi forlod restauranten og satte kurs mod vandet, som vi havde planlagt, blev hun ved med at tjekke sin telefon. Det var meget værre, end det havde været på restauranten. Da vi var nået halvvejs stoppede jeg op og spurgte, om hun var okay, og det var der, hun smed bomben: Hendes mand (jeg vidste ikke, hun var gift) blev ved at skrive til hende, fordi han var overbevist om, at hun var ham utro.

Jeg var chokeret og spurgte hende, hvorfor hun ikke havde sagt det til mig, og hun svarede, at det var, fordi hun var bange for at skræmme mig væk. Hun havde selvfølgelig helt ret i den formodning – jeg var helt sikkert ikke gået på date med hende, hvis jeg havde vidst, at hun var gift – men det var samtidigt svært for mig at sige det til hende, fordi hun var så angst i forvejen og sikkert ville begynde at græde midt på gaden, hvor vi stod.

I stedet valgte jeg at sige, at jeg syntes der var underligt, og at vi skulle sige tak for i aften, så hun kunne komme hjem til sin mand. Jeg skulle hurtigt erfare, at det var et helt forfærdeligt valg. Vanessa gik helt bananas. Hun beskyldte mig for at være snæversynet og ubetænksom. Hendes stemme gik i lydniveau fra “Jeg fatter ikke, du lige sagde det” til “Folk begynder snart at stirre på os.”

Efter et minuts tid kølede hun gradvist ned igen og sagde, at hun ville lægge telefonen fra sig, hvis jeg til gengæld ville glemme det hele, så vi kunne fortsætte daten. På det her tidspunkt var jeg overhovedet ikke interesseret i at fortsætte med noget som helst, så jeg stirrede bare tomt på hende og sukkede højlydt. Jeg sagde, jeg gerne ville følge hende tilbage til hendes bil, men at jeg ikke havde nogen intentioner om at gå videre med daten. Hun sagde, at hun nok skulle klare sig selv og ringede efter en Uber. Det tog jeg som mit stikord, så jeg nikkede høfligt, sagde farvel og tog mine høretelefoner på, så jeg kunne stresse af med noget behageligt Phil Collins på gåturen hjem. Det må du godt dømme mig på.

Hvad jeg lærte

Hvis jeg har lært noget som helst af den her oplevelse, så er det, at der er en hårfin balance mellem spænding og ubehag, når man dater en person, der er væsentligt ældre end en selv. Selv om det er vildt fedt at blive bespist på dyre restauranter, at nogen tager en i hånden og fører an, og at man bogstaveligt talt får smidt sex lige på pikken, så kunne jeg alligevel ikke helt komme mig over det faktum, at kvinderne jeg gik ud med så mig som kuvøseguf.

I forhold til de konkrete dates så er jeg stadigvæk i tvivl om, om jeg bare er en umoden nar, eller nogle af de mere tåkrummende oplevelser rent faktisk ikke var min skyld. Jeg tændte ikke på, at Angela var så vild efter at dominere mig, men man kan også vende den om og sige, at jeg bare er snæversynet: Det var jo meningen, jeg skulle være en sugarmamas unge. Når det er sagt, så er jeg typen, der har det svært med porno, hvor fyren sviner kvinden til og den ene gang min ekskæreste bad mig om at tage kvælertag på hende i sengen, blev jeg nærmest omgående helt slap. Jeg er nok bare blød.

Men er det noget jeg vil anbefale andre fyre på min alder? Ja. Det ville jeg helt sikkert. Ikke fordi jeg kan garantere, at de bliver tilfredse med resultatet – de kan sagtens havne i lige så underlige situationer, som jeg gjorde, især efter det gik op for mig, hvor lidt det mindede om pornofantasien – men jeg tror, det er vigtigt, at man lærer tingene på egen krop. Man ved først, om noget passer en, når man har prøvet det, ødelagt det for sig selv og til sidst ligger i sin seng og hulker, når man genlever minderne om og om og om igen (det er muligvis noget, der sker for mig). På den anden side så er det også en hyggelig måde at få sig en gratis brandert på. Hvem kan sige nej til det?