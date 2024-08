Supermarked sælger en skive plastikindpakket blomkål som “blomkålsbøf”

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Den britiske supermarkedskæde Marks & Spencer sælger nu en vare, der gerne vil kaldes for en “blomkålsbøf”. Den koster £2 (cirka 20 kroner), hvilket faktisk er et tilbud, da den normalt koster £2,50. Men hvad er det egentlig lige, der er rabat på?

Den såkaldte steak d’blomkål er en skive blomkål pakket ind i et stykke plastik, der er stort nok til, at et barn kan bruge det som regnslag (vi kunne dog aldrig finde på at anbefale, at man pakker børn ind i plastik.) Den her uge kunne avisen Metro melde, at skiven ledsages af en “lille plastikpakke med citrus- og urtedressing”. At den skulle minde om en “bøf”, må være op til den enkelte.

Rachel Clarke, der bor i Manchester, delte et billede af “bøffen” på Twitter i sidste uge. Hun gav udtryk for sin undren over, om der mon er nogen, der kan finde på at købe skiven i stedet for et billigere, ikke-plastiskindpakket blomkålshoved, som man selv skal skære i skiver derhjemme med en kniv. Clarke skrev til MUNCHIES UK og bekræftede, at hun var stødt på blomkålsbøffen i en Marks & Spencer i Manchester.

“Jeg tror, at konceptet virker så latterligt, fordi at den egentlige pris på et blomkålshoved er så lav. Det kan måske få nogle til at droppe tanken om at spise vegansk, hvis de kun kan finde den slags skiveskårede blomkål i supermarkedet,“ skrev Clarke til MUNCHIES. “Jeg mener, at det er vigtigt at tænke innovativt, når det gælder fødevareprodukter, men at det ville være smartere at pege forbrugerne i retningen af friske grøntsager.”

Clarke bemærkede også, at hun blev en smule forvirret af produktets emballage.

“Vi har lanceret en tilberedningsklar blomkålsbøf med urtedressing som en del af vores nye sortiment af grøntsager,” lød det fra en repræsentant fra Marks & Spencer i en besked til MUNCHIES. Marks & Spencer sagde også, at afdelingen i Manchester var det eneste sted i Storbritannien, der sælges den slags blomkålsbøffer: “Produktet henvender sig til kunder, der er på udkig efter et hurtigt og nemt vegetarisk måltid.” Repræsentanten svarede ikke, da der blev spurgt ind til, hvor længe kæden har solgt blomkålsbøffer, hvor mange filialer der sælger dem, hvorfor den koster så meget, og hvad der adskiller produktet fra et helt normalt blomkålshoved.

Uanset hvad er det værd at nævne, at blomkålsbøf-konceptet ikke er noget nyt. Det er en voldsomt ukompliceret ret, der typisk laves ved, at man steger et skiveskåret og krydret blomkålshoved, indtil det er mørt.

Sagt med andre ord: Det er en ret, du nemt kan lave, uden at du behøver at købe dig fattig i plastik.