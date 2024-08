Supermarkedsansat beskyldt for at spise for 60.000 kroner pålæg

Artiklen er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Countrylegenden Johnny Cash nåede til tops på de amerikanske hitlister med sangen “One Piece at a Time”. Nummeret fra 1976 handler om en fabriksarbejder fra Kentucky, som hurtigt finder ud af, at han aldrig får råd til de Cadillacs, han bruger hver eneste dag på at samle hos General Motors. I stedet bruger sangens protagonist 25 år på at stjæle en bil, en del ad gangen. Han smugler kabler og stempler med ud i madkassen og lister en benzinpumpe ud gennem hoveddøren. “I got it one piece at a time,” lød omkvædet. “And it wouldn’t cost me a dime.”

I en noget mindre romantisk del af den virkelige verden er en supermarkedsansat i staten Ohio beskyldt for at have stjålet for 9.200 dollar (cirka 59.000 kroner) pålæg. Ligesom Johnny Cashs mekaniker tog hun eftersigende ikke hele byttet på én gang: hun stjal det tre, fire eller fem stykker af gangen.

Ifølge lokalavisen Canton Repository havde kvinden, som ikke er blevet identificeret, arbejdet i slagterafdelingen i supermarkedet Giant Eagle i byen Bolivar de sidste otte år.

I løbet af den tid havde kvinden eftersigende snuppet op til fem skiver skinke hver dag og nogle gange også forsøgt sig med salami. En manager, som står for at minimere supermarkedets spild, anmeldte tyveriet, efter at man modtog et tip om den uautoriserede omgang med skinke, og i fredags indrømmede kvinden forbrydelsen over for den lokale sherif i Tuscarawas County.

En skarp medarbejder hos Giant Eagle fandt kuglerammen frem og kunne regne ud, at kvinden havde fortæret slagterpålæg for mere end 9.000 dollars. Som en bruger på Facebook skriver, så må det betyde, at Giant Eagle sælger noget pænt fancy skinke: Hvis kvinden spiste fem gange 55 gram skinke hver dag (cirka fem skiver), fem dage om ugen, i otte år – og hvis man går ud fra, at hun ikke tog en sygedag eller fridag fra sit skinkeforbrug – så bliver det til næsten 115 kilo skinke. Hvis butikken så prissatte hendes tyveri til 9.200 dollars, så betyder det, at deres skinke åbenbart koster omkring 500 kroner kiloet. Og det er på ingen måde billigt for charcuterie i USA.

“Selvom vores station modtog en rapport om hændelsen på opfordring af butikken, er det endnu ikke besluttet, om der skal rejses anklager,” skrev Tuscarawas Countys sherif Orvis Campbell på Facebook. “Proceduren er at sende rapporten til anklagerens kontor, og det er dem, der skal tage en beslutning.”

Sherif Campbell pointerede, at kvinden ikke var blevet anholdt, og ifølge ham var det “usandsynligt”, at der ville blive rejst anklager.

I det mindste fik Johnny Cashs kleptoman en Cadillac ud af sine anstrengelser. Den her kvinde fik kun nok pålæg til sin sandwich.