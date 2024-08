Surrealistiske billeder af børn og deres fraværende forældre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

På Julie Blackmons billede “Midwest Materials” står børn og spiller bold op ad en mur på en solskinsdag. Pigernes rottehaler danser i vinden, og en dreng uden trøje på løber over en tom parkeringsplads. En anden stirrer op i himlen på ingenting. For dem af os, der er vokset op i en tid, hvor vi fik besked på at “gå ud og lege” og så farede rundt uden opsyn, indtil det blev aften, er billedet måske ikke så mærkeligt. Men hvis man er vokset op i en tid med curlingmødre og helikopterfædre, ser det lidt uhyggeligt ud. Hvor er deres forældre? Hvad laver de alene på gaden?

Livet som forælder har forandret sig totalt de sidste to årtier. Det viser Julie Blackmon ved at skabe scener med børn, hvis forældre fysisk eller mentalt ikke er til stede. Hun har blandt andet skabt et billede, der hedder “The Power of Now,” som forestiller en mor, der ligger og soler sig, mens hendes baby kravler tættere og tættere på swimmingpoolen. O Magazine, som er talkshowdronningen Oprah Winfreys magasin, ville gerne udgive det, men kun hvis hun ville flytte babyen længere væk fra vandet. Det afviste Blackmon, for formålet med billedet var ikke at vise en baby, der var i sikkerhed. Hun ville i stedet illustrere, at der aldrig er et øjebliks ro som forælder.