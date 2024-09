​Surrealistiske billeder fra et kinesisk krydstogtskib

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Chris Round er en australsk fotograf med base i Sydney. Meget af hans arbejde udforsker affolkede rum, der bærer tydeligt præg af menneskelig påvirkning. Fra forladte glashuse i Sydneys Royal Botanic Gardens til nedlagte hospitaler og øde australske landskaber.

Chris’ nyeste serie Cruise skød han ombord på et kinesisk krydstogtskib på en tre-dags tur fra Shanghais Baoshan-havn til Hong Kong med et kort stop på den japanske ø, Okinawa.

Chris viste os sin fotodagbog fra turen og fortalte om oplevelsen af at være den eneste ud af 4000 sejlgæster, der ikke talte kinesisk, og hvorfor krydstogter er blevet så populære i Kina.

VICE: Hey Chris, dine billeder skildrer det her krydstogtskib som en eller anden form for surrealistisk miniverden. Hvordan var det at være ombord?

Chris Round: Skibet var enormt stort, et af de største på havene: 18 dæk, 2000 rum. Ja, på en måde var det sin egen miniverden, en slags flydende feriested med masser af restauranter, barer (blandt andet en engelsk pub), et par teatre, et casino, gallerier, cafeer og et indkøbscenter. Man kunne dårligt nok mærke, at man befandt sig på et skib, når man gik rundt indenfor. I alt var der omkring 4000 passagerer og omkring 1500 ansatte.

Hvad fik folk tiden til at gå med?

Det er interessant, fordi en krydstogtferie er ofte en oplevelse, man deler med familien i Kina, så det er de yngre, mere velhavende, der betaler for at have deres forældre og bedsteforældre med. Så der var en god blanding af forskellige aldersgrupper, unge familier, par, og nogle grupper af unge mennesker.

På dækkene var de yngre passagerer mere aktive og fik tiden til at gå med ting som surfing-simulatoren, klatring og at løbe baner. De ældre passagerer brugte mere tid på at slappe af ved poolen og i spa, og nyde udsigten. Indendørs var musikteatrene meget populære hos alle grupperne, og det samme var skibets livebands, karaoke, discoklubber og casino.

Er krydstogter en stor ting i Kina?

Ja, og de bliver kun mere populære. Det tror jeg har meget at gøre med den sociale omstilling, der har fundet sted gennem de sidste 20 år. Middelklassens stigende velstand har givet dem mulighed for at opleve flere vestlige ferier som for eksempel krydstogter.

Mange ældre kinesere har ikke været ude af landet før, og vil have den nemme, all-inclusive oplevelse, som man får på krydstogt. En anden faktor i dens hurtigtvoksende popularitet kan være, at mange kinesere ser krydstogtferien som et statussymbol, især dem fra de indenlandske regioner.

Jeg går ud fra, at du ikke taler mandarin eller kantonesisk. Hvor isolerende var oplevelsen af at være på det her skib?

Det var mit første krydstogt nogensinde, og det var på mange måder ret surrealistisk at være på et kæmpe skib med 4000 kinesere. Men jeg var der i arbejdssammenhæng (for at arbejde på en reklame til det kinesiske marked) så jeg var sammen med et par mennesker, jeg kendte i forvejen, deriblandt en tolk, hvis jeg fik brug for det.

Med det sagt, så talte de andre passagerer intet engelsk overhovedet, så jeg havde det helt klart som om, at jeg var langt hjemmefra, men på en positiv måde. At være en af de få vesterlændinge på krydstogtet gjorde os dog flere gange til samtaleemne. Passagererne var ekstremt nysgerrige efter at vide, hvorfor jeg befandt mig på skibet, men var samtidig ekstremt venlige over for os. Jeg mistede overblikket over, hvor mange gruppebilleder og selfies, jeg endte med at blive en del af.

Hvad var din yndlingsaktivitet ombord?

Fordi jeg var der i professionelt og kunstnerisk øjemed involverede jeg mig ikke så meget i aktiviteterne, og brugte i stedet tiden på at observere det hele gennem min linse. Men jeg må indrømme, at jeg brugte en ret sen aften på at line-dance sammen med nogle kolleger og vores medpassagerer til lyden af et kinesisk, fire-mands Jackson 5 coverband. Hylende morsomt og meget surrealistisk.