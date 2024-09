The Sushi Chef: Yoya Takahashi

Engang drømte Yoya Takahashi om at følge i sin bedstefars fodspor og blive skuespiller. Men i dag har sushikokken på Hamasaku indfriet en anderledes Hollywood drøm, hvor både skuespillere og branchefolk strømmer til et uanseligt center i det vestlige Los Angeles for at nyde en ‘power’ frokost. Takahashi tager sin spiselige kunst meget seriøst, men det har ikke holdt ham fra at eksperimentere med utraditionelle ingredienser—nogen der er til fiskesperm sushi?

The Sushi Chef er en serie om personlighederne bag den fantastiske mad, man får på de bedste sushirestauranter. At filetere en rå fisk kan se simpelt ud, men nogle kokke formår at løfte sushi fra cuisine til en sand kunstform.

Videos by VICE

Denne video er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i juni 2015.

Sæson 1 Afsnit 1 af The Sushi Chef. Se mere