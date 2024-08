Suspekt, Avicii og Kim Larsen: 2018 set gennem folk, Guf har svinet til på Twitter

“Jeg tweeter kun når jeg er fuld og/eller sur. DEAL WITH IT.”

Sådan lyder Uffe Lorenzens profilbeskrivelse på Twitter. Og det er ikke bare noget, han siger. Den seneste Twitter-beef, som dansk psykedelisk musiks ellers venligsindede og oprigtigt behagelige gudfar er blevet involveret i, står mellem ham og Suspekt. For at gøre en lang historie kort, var der angiveligt nogen, der proppede LSD i Rune Rasks whiskey på Roskilde Festival, uden han vidste det. Det kom frem i et interview, hvor Emil “Orgi-E” Simonsen udpegede Uffe Lorenzen som manden, der havde syre-drugged Suspekts producer.

Guf, den 47-årige psykonaut, blev altså anklaget for at have handlet uansvarligt og lemfældigt med det bevidsthedsudvidende stof. Og manden bag linjer som “Og har du / prøvet at tage dine øjne af? / Og rejst / 2.000 kilometer i en toværelseslejlighed?” blev frustreret over at blive malet som en slags backstage-LSD-Cosby i en anklage, han ikke fik lov til at svare på, før den dukkede op på internettet. Meget frustreret…

…indtil Emil Simonsen på konfliktens tredjedag efter sigende ringede Baby Woodrose- og Spids Nøgenhat-sangeren op – ikke for at undskylde, men for at nedtrappe konflikten.

Efter et par afsluttede stikpiller omkring Albertslund-rapgruppens mangel på hæder og lave tolerance for kvalitetsnarkotika, der læser som ting, man ville mumle lavmælt for sig selv, har Guf nu slettet rækken af tweets, og der lader til at være ro på konflikten fra begge parters side.

Men det er langt fra første gang, Uffe Lorenzen har brugt Twitter til at lobbe indignerede envejs-svinere i retning af alt og alle, der har pisset ham af.

Det er altid interessant at se, hvordan en kendis vil manifestere sig i Twitter-universet. Som da Irans tidligere præsident Mahmoud Ahmadinejad for nyligt tweetede nogle 2Pac-tekster, hvilket var lige så underholdende, som det var forvirrende. Og fordi Uffe Lorenzens kompromisløse Twitter-feed er et nådesløst groft tilbageblik på 2018, besluttede vi os for at se tilbage på året, der næsten er gået, gennem dansk Twitters svar på den der ‘Old Man Yells at Cloud’-meme fra Simpsons:

Pernille Vermund

Hvis Pernille V. er Danmarks svar på Kellyanne Conway, hvem er Uffe så? Michael Moore?

Kim Larsen (post mortem)

Ja, det er ret voldsomt at kalde en del af Danmarks mest folkekære sangers bagkatalog for “lortemusik” på den dag, Kim Larsen går bort. Men tænk over det: hvor lang tid brugte du sammenlagt på det, sidste gang du ønskede nogen tillykke med fødselsdagen på Facebook? Det kræver absolut ingenting at sende sine “kærlige tanker” på internettet. Hvilket får den her ærlige post mortem hyldestsviner mellem danske rockveteraner til at virke lidt mere hjertefølt. “Dum at høre på – men menneskelig som ingen anden.” RIP.

Avicii (også post mortem)

Okay, det her er to dage efter, Avicii tog livet af sig selv. To dage.

Leafblowers

Foto via Flickr-brugeren Josh Larios

Wikipedia siger, det er en fyr, der hedder Dom Quinto. Men hvem ved? Sikkert en eller anden makker, der var træt af at feje blade.

Patriarkatet

The future is female. (Også et tweet der optræder på Uffe Lorenzens Twitter)

Niko Grünfeld

Nogle gange virker Uffes vrede ubegrundet, andre gange rammer han ret meget plet. Som her, da han forudså flere oligarkiske indretningstiltag blandt landets politikere. Er det bare mig, eller begynder Guf at ligne en ikke så tosset kandidat til den danske statsministerpost?

DSB

Findes der efterhånden så meget som ét menneske i Danmark, der ikke har det med DSB, som en ti-årig pige har det med en far, der gentagende gange bare ikke dukker op til hendes gymnastikopvisninger? Jeg mener bare, Uffe Lorenzens seneste turné hedder “Rejsekort tour 2018”. Og så aflyser man bare 17.34 fra Østerport. I sidste øjeblik.

Statsbanen kan ikke have mange allierede tilbage.

Rasmus Paludan

Skud ud Dåsen Allan.

Kongehuset

Skud ud H.K.H. Kronprins Frederik André Henrik Christian, Prins til Danmark, greve af Monpezat, Storkommandør af Dannebrogordenen.

Rune Lykkeberg

Øæerh, godt kaldt, Uffe.

Søren Pind

Rigtig Meget Søren Pind

FOX News og USA

Solid signalpolitik. Men altså…”trade embargo”? Overvej hvor mange forskellige Dr. Pepper-smagsvarianter, der endelig kan fås i danske butikker. *Suk*

Morrissey

…og belastende. Og selvhøjtidelig. Lidt halvt-fascistoid på sine gamle dage.

Verden

Alle