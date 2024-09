Svans, betonlebbe og røvpuler: kunstner fremhæver LGBT-broderskab gennem homofobiske skældsord

Alle billeder er taget af Eny Hernández.

Copenhagen Pride fylder i næste uge København med kærlighed til LGBT-samfund Danmark over. Der er også rigeligt at være stolt over i København, der sidste år blev kåret til verdens mest homo-venlige by af Lonely Planet. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at der ikke er masser at kæmpe for inden for LGBT-rettigheder i hovedstaden, resten af landet og måske navnligt i resten af verden.

Det sætter den guatemalanske fotograf Eny Hernández fokus på med en række gigantiske portrætter fordelt rundt omkring i København. Her er danske og guatemalanske tilhørere af LGBT-samfundet afbildet stolt, men i næste uge vil skældsord blive tilføjet plakaterne. Dette tæller danske udtryk som svans, bøsserøv og betonlebbe og nedsættende spanske termer som tortillera, camionera og hueco. Spanske ord vil males på portrætter af danskere og omvendt for at vise, hvordan homoseksuelle i hele verden deler et slægtsskab baseret lige dele på egen stolthed og det had, der rettes imod dem.

Vi tog en snak med fotografen og hans danske kæreste og assistent på projeket, Mikkel Rebsdorf, for bedre at forstå motivationen bag portrætterne.

VICE: Hvad er ideen bag projektet?

Eny Hernández: Jeg kan godt lide at lave fotografisk kunst på en stor skala. Og den letteste og billigste måde at gøre det på er med fotokopier. Ideen er at være til stede på gaden og fokusere på det, der forener LGBT-samfund på tværs af Danmark og Guatemala. Det kan være kærlighed, men det er også had.

Og det er derfor, at portrætterne bliver plastret til med nedsættende termer?

Ja, ideen er at præsentere portrætter af stolte LGBT-mennesker fra Guatemala og Danmark og printe dem kæmpestort. Her er budskabet: vis dig selv. Det er en af de sværeste ting inden for LGBT-samfund – at acceptere sig selv og vise sig i samfundet. Derudover ville jeg gerne fremhæve de hadefulde ord, der hjemsøger mange. Ordene har magt og binder os sammen, og det er også grunden til, at vi maler spanske ord på de danske billeder og omvendt. Det viser vores bånd på tværs af landegrænser.

Klart. Hvilke andre tanker har du gjort om brugen af de nedsættende ord som svans osv.?

Ordene kan gøre ondt hele livet. Det er også ord, vi bruger om hinanden uden altid at tænke over betydningen og konnotationerne. Det kan være som jokes osv., men dem, der overhører det forstår ikke altid konteksten. Derfor er det vigtigt at være bevidst om det.

Hvilken respons vil du gerne fremtvinge med dine billeder?

Jeg vil gerne have, at folk debatterer, om det er okay at bruge den slags ord, og overvejer, om de stadig føler sig såret af den slags nedsættende termer. Det skal sætte tanker i gang hos folk. Jeg håber de føler empati med portrætterne, men det vil uden tvivl også støde nogen.

Sidste år blev København vurderet til at være den mest homovenlige by i verden. Er der stadig brug for en Pride sådan et sted?

Mikkel Rebsdorf: Det synes jeg. Der er stadig meget diskrimination mod det homoseksuelle miljø, og vi er stadig en minoritet. Det alene er grund nok til at bygge en stærk organisation op, der kan hjælpe folk. Måske er det ikke et ligeså stort problem i København, men hvis man tager ud på landet, er det stadig et problem at være homoseksuel. Så at have den slags flagskib i København er meget vigtigt og vil formentligt fortsætte med at være det i mange år endnu.

