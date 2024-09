Svedige billeder fra otte år med House of Vans i Brooklyn

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Hvis du har besøgt Brooklyn i løbet af det her årti, er der to sætninger, du sikkert har hørt før: “Williamsburg har virkelig forandret sig,” og: “Hey, skal du i House of Vans i aften?” Men på grund af en form for kosmisk spiral kommer du aldrig til at høre sidstnævnte igen takket være førstnævnte. Giver det mening? Giver det, jeg skriver, mening? Sikkert ikke, men pointen er, at House of Vans lukkede dørene for sidste gang i sidste uge med en koncert af Interpol (hvilket føles meget New York og meget passende, hvis vi skal sige det) efter otte helt vilde år.

House of Vans blev i sin levetid til et samlingspunkt for musikscenen i Brooklyn og dannede ramme for sveddryppende koncerter over sommeren, hvor du kunne se dine yndlingsbands, drikke dig ned i øl og nogle gange hive dine forældre med til et show. For at vise vores respekt for stedet bringer vi her en hel stak billeder fra House of Vans, der dokumenterer nogle af vores yndlingskoncerter fra de sidste otte år.

Tjek billederne ud herunder, og husk at se noget livemusik i løbet af den her uge.

