På patrulje med Sydkoreas redningshold for selvmordstruede

Sydkorea har haft den højeste selvmordsrate blandt verdens højindkomstlande de seneste otte år. Det vurderes, at 43 mennesker tager deres eget liv hver dag – lige fra teenagere til ældre mennesker.

For at forstå hvordan Sydkorea håndterer denne selvmordsepidemi, fulgte VICE Hyung-Geun Suh, som er kaptajn på Yeoudio-flodens redningsenhed. Sammen med sit hold er han ansvarlig for at redde de mennesker, som springer ud fra Mapo-broen i Seoul – et af de mest benyttede steder i byen til selvmordsforsøg.

Videos by VICE

Suh fortæller om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre folk i at forsøge at tage deres eget liv, oplevelsen af at bjerge lig fra floden og om, hvordan han og hans hold håndterer den ekstreme følelsesmæssige effekt af at skulle forsøge at hjælpe mennesker, som har mistet alt håb, hver eneste dag.