Syv børn tegner deres perfekte dag

Nogle mennesker bruger rigtig meget tid på at forestille sig, hvad der skal til for at gøre verden til et bedre sted. Vi kan komme til at bruge så meget energi på vores fantasi, at vi lader det virkelige liv passere for øjnene af os og kommer til at gå glip af alle de små ting, der til sammen giver os den livsglæde, vi så desperat søger. Måske er det fordi, vi – i takt med vi bliver ældre – glemmer at sætte pris på alle de gode ting i verden og i stedet kun fokuserer på alt det negative.

Men lad os glemme vores eksistentielle kriser, for børn kan også godt finde ud af at brokke sig – deres grænse for, hvad der er problematisk, er bare lidt lavere end vores. Børns bekymringer bliver sjældent hængende dagen efter og drejer sig primært om ting som frygt for at gøre noget pinligt til gymnastik, frustration over at skulle tømme opvaskemaskinen, angst for at legetøjer går i stykker, ærgrelse over at vennerne snyder i spil og lede hudafskrabninger.

Du kan sikkert huske følelserne. Men kan du også genkalde længslen og glæden? Hvad ønskede vi os egentlig, da vi var børn? For at pirke til vores kollektive hukommelse og se, om vores behov var de samme som nutidens børns, har vi fået syv børn til at tegne deres perfekte dag.



Emilia, 8 år

Emilias perfekte dag er fyldt med vand, fugle, sol, en have, nogle kaktusser og en masse træer. Hun vil gerne bo ved en å og have en urtehave og et bibliotek.

Elena, 7 år

I den perfekte verden er Elena omringet af hunde, hun leger med en bold, mens solen skinner på hende.

Fabián, 8 år

Fabiáns perfekte dag begynder i Jurassic World, som kan ombygges med sten, jord og andre materialer, fordi verden skal være ligesom Minecraft, så man hele tiden kan ændre omgivelserne efter behov.

Jorge, 9 år

På denne dag synes Jorge, det ville være perfekt, hvis vi havde bedre uddannelse, og teknologien – primært apps, telefoner og underholdning – er mere veludviklet. Vi har også hurtigere offentlig transport, og generelt bor han i et bedre land.

Valentina, 12 år

På Valentinas perfekte dag er hunde elskede, der er ingen krig, hendes familie er samlet, der er en regnbue, og der er ingen grænseproblemer.

Rafael, 5 år

Rafas perfekte dag foregår på stranden. Han vil gerne leve et liv, hvor han kan surfe hver dag, hvor hajerne er venner, og hvor han kan lege i bølgerne.

Roberto, 9 år

Robertos perfekte dag er en fredag, for det er den dag, hvor hans far henter ham, og de spiller tennis og hygger sig sammen.