Tåkrummende og sært tilfredsstillende billeder af bananer, trusser og andre ting fra din hverdag

Ambera Wellmann er mildest talt ekspert i at finde humor i hverdagsgenstande. Hun piller ved vores opfattelse og forventninger til verden omkring os med fokusskift og mash-ups, der kan få dig til at krumme tæer af væmmelse eller græde af grin, og tager samtidig fat på temaer som seksualitet, kropsidealer eller noget så simpelt og prosaisk som en banan. Ja. Rigtig mange bananer.



“Jeg synes, at humor skal være mørkt, og at mørket bør have humor. Det er vigtigt for mig at have humor med på en eller anden måde, fordi jeg er stor tilhænger af tilgængelighed – og der er humor et vigtigt værktøj. Jeg vil aldrig tage tingene for seriøst eller være for definitiv omkring noget,” siger Wellmann til Creators. “Prøv at lade være med at gøre det, som kunstverdenen forventer, at du gør, og foren i stedet din verden med kunstverdenen.”

Hendes Instagram, som er hendes primære platform, startede som en personlig konto.

“En dag smed jeg for sjov et æg ind midt i en vandmelon. Det gav mig en eller anden irrationel nydelse, men der var også en visuel logik i det, som jeg havde lyst til at udforske dybere, nok fordi den sensation, det vakte i mig, mindede så meget om at færdiggøre et maleri. Og så udviklede det sig bare derfra.”

Wellmann, der er canadier men bosat i Tyskland, er primært kunstmaler, men fotoarbejdet fylder mere og mere.

“Jeg foretrækker ikke det ene frem for det andet, men jeg prøver at skabe en dialog mellem de to kunstarter og lade dem påvirke hinanden. Formålet med billederne og videoerne på Instagram er at kommunikere noget, der er irrationelt men håndgribeligt – hvordan det henholdsvis føles at male og betragte et maleri. For mig er billedkunst lidt ligesom en mærkelig handske: den gør dig opmærksom på det manglende rum, der er mellem hver finger,” siger Wellmann. “Det fremtvinger et behageligt ubehag – en forstyrrende tilfredsstillelse, og jeg bruger begge udtryksformer i en cyklisk process.”

Du kan finde mere af Ambera Wellmanns arbejde her på hendes Instagram-profil her, eller på hendes hjemmeside.