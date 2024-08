Tab hjernen til Omar Souleymans nye “Es-Samra”-video

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Mænd, både, vand, måger, overdådig techno, der ryster dig helt ind til knoglerne og får dig til at undre dig over, hvorfor du er død indeni – Omar Souleymans nye “Es-Samra”-video har det hele. Objektivt set er havet ofte pisse mukt. Og det har aldrig været mere tydeligt, end det er på Souleymans sejltur, indtil han går i land og tager en tur gennem markedspladsen, hvor man blandt andet også kan se nogle fisk.

Selve singlen er en kærlighedserklæring fra Omar til Istanbul og kommer fra hans tredje fuldlængde album To Syria, With Love. Så hvad venter du egentlig på? Hold på hat og briller og go, go, go ved at trykke ‘Play’ øverst i artiklen. Og – hvis du er nede med det – kan du måske overveje, om du skal i Vega og se ham, når han kommer til Danmark til februar.