Taco Bell er kommet til Finland … og serverer havre?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

”Gi’ mig nogle fucking tacos,” er der en i køen udenfor Finlands første Taco Bell-restaurant i Helsinki, der skriger. Det er middagstid, og de ansatte i restauranten gør klar til at blive invaderet af de sultne, finske tacoentusiaster, der venter udenfor. Temperaturen ligger lige omkring fire grader, men vinden, der blæser indover byen fra Den Finske Bugt, gør luften iskold. Det regner ikke, men luften er tyk af fugt.

Videos by VICE

Varm kaffe til alle dem, der står og fryser i køen udenfor.

Endelig går dørene op. En af de ansatte råber Taco Bell-sloganet ”live más” og begynder at klappe. Der er ingen, der følger hans eksempel. Finsk entusiasme er en meget subtil og nuanceret størrelse. Der er ingen i det her land, der er interesseret i nogen som helst form for team spirit. Folk har stået i kø af én grund og én grund alene: Mad, og måske også en af de gratis huer, som restauranten har lovet de første 100 kunder.

LÆS MERE: Jeg spiste tacos og talte BDSM med Fat Mike fra NOFX

En pige fra Kotka, der ligger omkring en times kørsel fra hovedstaden, siger, at hun tilfældigvis var i byen og besluttede sig for at stille sig i kø. ”Jeg er egentlig ikke så vild med tacos eller stærk mad, men det bliver et episk Instagram-billede,” siger hun. Det kan man jo ikke argumentere i mod.

De første ordrer ryger over disken.

Taco Bell Finlands første kunder.

En gruppe teenagere er de første, der når ind i restauranten. Verdens første Taco Bell-bestilling i Finland er en quesadilla. “Selvfølgelig!” siger anføreren af gruppen og ser skævt til mig, som om jeg har mistet min Taco Bell-cred ved bare at spørge. Han har ret.



Da Restel, Finlands største hotel- og restaurantkoncern, annoncerede, at de ville åbne en Taco Bell i Finland, blev de mødt med ét spørgsmål: ”Har vi virkelig brug for det?” Svaret er tilsyneladende et rungende ja.

En af de ansatte råber Taco Bell-sloganet ”live más” og begynder at klappe. Der er ingen, der følger hans eksempel. Finsk entusiasme er en meget subtil og nuanceret størrelse.

”Til åbningsfesten i går havde vi omkring 3.000 besøgende,” siger Sarita Lehtinen, der er direktør for Taco Bell i Finland. ”Mange finner kender brandet i forvejen, men har aldrig smagt maden. Så vores opgave er langt mere omfattende, end da vi lancerede Burger King for nogle år siden.”

Restauranten har åben til klokken fem om morgenen – en temmelig ambitiøs 17-timer-lang førstedag. Restel har planer om at åbne en Taco Bell mere i næste uge i Espoo (der ligger vest for Helsinki). Ugen efter kommer der efter alt at dømme en mere.

Pulled havre. Det er åbenbart en ting.

Men det er selvfølgelig ikke en finsk Taco Bell uden lidt lokalkolorit. Selv om man ikke kan få rensdyrburritos endnu, så byder Taco Bell i Finland på en anden egnsspecialitet, nemlig pulled havre, en finsk gastronomisk opfindelse, der blev udviklet som et vegetarisk alternativ, da pulled pork for nogle år siden var det helt store hit i landet. Pulled havre, der består af havre med protein fra ærter og hestebønner, har været en enorm succes, får jeg at vide. ”Det er helt nyt i Taco Bell-universet, at vi tilbyder en vegetarisk proteinkilde. Vi håber, det bliver en global succes en dag,” fortæller Lehtinen.

LÆS MERE: Tacos handler om meget mere end dit Tex-Mex samlesæt fra supermarkedet

Da jeg forlader den nyåbnede Taco Bell, er jeg dybt deprimeret, fordi jeg dybest set går rundt med en vegetartaco i lommen, der er lavet til kaniner. Men selv om min indre stoner går helt amok, så kan jeg ikke lade være med at være lidt nysgerrig på konceptet.

Da jeg endelig sætter tænderne i den sprøde tacoskal, erfarer jeg, at pulled havre med habanerosauce og det sædvanlige tilbehør faktisk er overraskende godt. Den her kødæder, blev super forvirret. Hvis du en dag i fremtiden får stukket en Big Mac med havre i hånden, så ved du nu, hvis skyld det er.