Tag en pause fra internettets larm med de her italienske bedstemødre, som laver pasta

Hvis der er én trend på nettet, vi i den grad bakker op om, så er det YouTube-kanaler med søde, gamle bedstemødre, som tilbereder mad efter traditionelle opskrifter. Sidste efterår bingede vi på Mastanammas videoer og lærte blandt andet fra den 106-årige oldemor, hvordan man laver røræg på emuæg, hvordan man laver ”vandmelonskylling” og and i karry (en opskrift til hvilken, hun blandt andet fangede og plukkede en and selv).

Mastanamma har ikke været med i mange videoer på Country Foods-kanalen på det seneste – ifølge The Telegraph India er hun ikke så vild med at lave mad om sommeren – men nu har vi heldigvis lige opdaget Pasta Grannies, og VI ELSKER DEM.

Kanalen er ikke ny, men har i ro og mag samlet mere end 176.000 abonnenter takket være charmerende videoer med ægte italienske nonnes, der laver hjemmelavet pasta i deres egne køkkener. Der er intet odiøst ved produktionerne, ingen trendy effekter, bare helt almindelige og bundreelle bedstemødre som 93-årige Cesaria, der tilbereder mindre kendte, regionale retter som lorighittas.

(Næste gang vi ikke engang kan overskue at kravle ud i køkkenet for at slynge en frysepizza i ovnen, er der forhåbentlig en venlig sjæl til stede, der kan minde os om, at Cesaria – klædt i sort fra top til tå – bruger 30 minutter på at ælte dejen under den bagende sol på Sardinien).

Vickie Bennison, der er madskribent og nu filmmager, står bag Pasta Grannies-kanalen. Hun var i gang med at lave research til en bog om italiensk mad, da hun fik ideen om at optage og dokumentere nogle af de pastateknikker, hun havde læst om.

”Jeg bemærkede, at de yngre generationer ikke lærte og bevarede traditionerne,” skriver hun på Pasta Grannies’ hjemmeside. ”Italienske kvinder (og mænd) i dag har alt for travlt til at bruge tid i køkkenet. Pastakunsten er selvfølgelig ikke uddøende, men den er i stigende grad blevet et masseproduceret produkt – for kokke, forretninger og fabrikker – og hjemmelaves ikke længere. Jeg tænkte, jeg ville hylde kvinderne ved at filme dem.” (I USA og Europa har vi generelt brug for hjælp med pastaen: tidligere på året var tre amerikanske udvekslingsstuderende skyld i, at en brand brød ud, da de forsøgte at koge pasta uden vand).

Hun har siden filmet over 220 bedstemødre over hele landet, fra Sicilien til Ligurien. Der er ikke noget forkert sted at starte i filmarkivet. Formatet er det samme i alle videoer, selv om de første afsnit ikke er udstyret med musik og grafik. Det vigtigste er også, at kvindernes pastaevner er bevaret for fremtidige generationer.

Der er nye afsnit af Pasta Grannies klar hver torsdag. Vi føler os næsten tvunget til at smide frysepizzaen i skralderen og starte helt fra bunden i stedet.