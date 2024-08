Tak Gud for Ariana Grandes lille gris, der hedder Piggy Smalls

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Ariana Grande har så travlt for tiden, at hun ikke engang har tid til at optræde i sine egne videoer. Eller…det var i hvert fald det, hun antydede i et Instagram-opslag i går. Hun har allerede givet os “God is a woman“, hvis overjordiske video affødte lige omkring en million essays, der kaldte den et feministisk manifest, så der var et betydeligt pres for at følge op med en mindst lige så imponerende video til hendes næste single – hun valgte i stedet at give os et nuttet åndehul. I videoen til “breathin” skifter hun omvendte universer og mørke vandreture gennem vildnisset ud med en overraskende hovedrolle: hendes kælegris.

Sweetener-sangerinden betragter den gris, hun har som kæledyr, der hedder Piggy Smalls, som et “emotional support animal” – men Smalls egner sig tydeligvis til livet på den røde løber. Hvis hendes skema er så vanvittigt pakket, at vi kan se frem til flere videoer med det nyeste medlem af Grande-Davidson-familien, er det helt cool med os. Der er så meget, vi stadig mangler at lære om Piggy Smalls.

Jeg er ikke helt skarp på lovgivningen i forhold til børnegrisearbejde – og ja, det virker da en smule mærkeligt at omsætte sit emotional støttedyr til penge, lige når man har fået det – men “breathin” er en velsignelse. Videoen er ikke andet end et par loopede, korte klip af Piggy, der går rundt. Men i den her grå, kolde og hårde verden, er det ærlig talt mere end nok. Piggys øjenvipper er super dramatiske, og det eneste, den mangler, er en høj hestehale ligesom mama. Sweetener-tracket gør op med at lide af angst, og Arianas skift er en fin påmindelse om, at huske at tage en slapper en gang imellem.

Vi håber, at minigrisen bliver behandlet godt, eftersom kendisser og eksotiske kæledyr trods alt har en kompliceret fortid. For eksempel indrømmede Swae Lee for nyligt, at hans abe formentligt har været andenhånds-skæv. Piggy Smalls er en stjerne og har fortjent al den kærlighed, Grande-Davidson husholdningen har at give.