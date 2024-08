Talib Kweli aflyser Oslo-koncert i sidste øjeblik, beskylder spillested for nazi-sympati

Talib Kweli er en levende legende på den amerikanske rapscene. Over to årtier har han lavet skarp og samfundskritisk hiphop, både på sine egne tracks, som feature på tracks for blandt andre Kanye West og i konstellationen Black Star med Mos Def, der blandt andet spillede på årets Roskilde Festival. Men det er ikke altid gået lige godt, når den 43-årige rapper er taget til Skandinavien.

I 2015 blev han angiveligt overfaldet på Christiania, inden han skulle spille i Pumpehuset. På sin Instagram fortalte han om, hvordan han blev slået og sparket af to mænd på grund af sin hudfarve. Koncerten blev dog gennemført trods balladen, og han har siden været tilbage på dansk grund flere gange.

Men mandag fik Talib Kweli igen problemer under et besøg i Norden. Her tweetede den amerikanske rapper nemlig, at han nægtede at gennemføre sin koncert på spillestedet Rockefeller i Oslo samme aften, fordi han fandt ud af, at de havde booket en koncert med det norske black metal-band Taake under Inferno Metal Festival Norway.

https://twitter.com/TalibKweli/status/1064473080704057345

“Det lader til, at Rockefeller sætter nazi-bands over mig, så det ser ud til, at koncerten er aflyst […] Det ser ikke godt ud for byen,” skrev han på Twitter.

Her hentyder han til den vedvarende kritik af Taake som nazi-sympatisører, hvilket blandt andet bunder i en episode fra 2007, hvor forsanger Ørjan “Høst” Stedjeberg gik på scenen i Tyskland med et hagekors malet på sit bryst, en anden episode, hvor han optrådte med en anti-islam-t-shirt, og gruppens islamofobiske tekster som // Til helvete med Muhammed og Muhammedanerne //.

Taake selv benægter dog at være nazisympatisører. “Tror han virkelig, at vi er nazister? Jeg har ikke lavet andet en at afkræfte det i 11 år. Men sådan kan det gå, når Antifa har kørt så stærke løgn- og smædekampagner,” siger han til Pitchfork.

I en pressemeddelelse har Rockefeller forsøgt at tale hele situationen ned: “I forbindelse med aflysningen af dagens koncert med Talib Kweli er vi kede af, at artisten tillægger os overbevisninger, vi ikke er enige i. Vi har stor tillid til Inferno, vores samarbejdspartner gennem 20 år, og de beslutninger, de træffer.” De tilføjer, at Ørjan Stedjeberg har inviteret Talib Kweli til en Taake-koncert for at vise ham, at bandets koncerter ikke er racistiske.

Det har dog ikke ændret noget for den amerikanske rapper. “Hvis du skulle besøge nogen og fandt ud af, at de skulle have islamofobiske hvide nationalister på besøg, ville du så blive eller gå? Jeg vælger moral over penge,” sagde Talib Kweli til den norske avis VG.

Rapperen spiller den sidste koncert på sin europæiske turné i Paris i aften og fortsætter desuden debatten om Taake og Rockefeller på sin Twitter-profil.

