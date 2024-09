Tarantino og folkene bag ‘Mindhunter’ har castet den samme fyr til at spille Charles Manson

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I denne uge blev det offentliggjort, at Quentin Tarantinos såkaldte Manson-film endelig har fundet sin Charles Manson: Damon Herriman fra Justified. Og selv om vi endnu ikke ved, hvor stor en rolle Manson kommer til at spille i Once Upon a Time in Hollywood (hvor meget plads er der egentlig tilbage mellem alle de cameos?), viser det sig, at Herriman kommer til at have masser af tid til at dykke dybt ned i sin karakter – for han skal nemlig også spille Manson i næste sæson af Netflix-serien Mindhunter.

Ifølge en artikel fra The Collider, castede Mindhunters instruktør, David Fincher, Herriman længe før Tarantino og filmede scenerne med Manson tilbage i juli. Det er uklart, om Tarantino har set de optagelser og blev så imponeret, at han besluttede sig for også at vælge Herriman, eller om han selv fandt frem til ham. Lige meget hvad, så må Herriman være en meget overbevisende Charles Manson, siden han åbenbart har overbevist både Fincher og Tarantino, og det er ikke den værste måde at blive typecastet på.

The Collider får hans optræden i Mindhunter til at lyde ret beskeden, og det er nok ikke mere end et par scener, hvor han bliver afhørt af FBI-agenterne Holden Ford og Bill Tench, ligesom vi så med Richard Speck i sæson et.

Anden sæson af Mindhunter foregik i slutningen af 70’erne og starten af 80’erne, og det vil sige, at Herriman skal spille to forskellige udgaver af Manson. Once Upon a Time in Hollywood foregår i 1969, i samme periode som mordene på Tate og LaBianca, da Mansons berømmelse var på sit højeste. I 1980’erne var Manson til gengæld en skygge af sig selv og var mest et spøgelse bag tremmer, der af og til dukkede op i tv-interviews, hvor han vrøvlede usammenhængende. Så det bliver interessant at se, hvordan Herriman håndterer de to sider af den berygtede morder.

Vi ved endnu ikke, hvornår den nye sæson kommer, men eftersom Netflix åbenbart stadig var i gang med at filme i sommer, skal vi nok ikke regne med, at se nye afsnit før næste sommer – samme tid som Once Upon a Time in Hollywood kommer i biografen. 2019 bliver fyldt med Manson.