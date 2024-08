Taylor Swift truer med sagsanlæg mod en blog, der sammenligner hende med Hitler​

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada



De sidste par måneder har stemningen vendt sig mod den engang højtelskede Taylor Swift, men det er noget, Swift (eller i hvert fald hendes PR-folk) absolut allerede er bevidste om. De har nu lagt sag an mod en lille, uanselig, venstreorienteret musikblog, og det er noget, der har fået den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU op af stolen. Det er faktisk en lang historie allerede, så lad os starte ved begyndelsen.

I et indlæg med titlen “Swiftly to the alt-right: Taylor subtly gets the lower case kkk in formation” skriver PopFront-redaktøren Meghan Herning, at Swifts track “Look What You Made Me Do” er et “forsvar for hvide menneskers privilegier og vrede” over, at andre racer “erstatter dem”. Artiklen trækker også flere tråde mellem Swifts billedsprog og alt-right-bevægelsen i en tirade, der kulminerer, da Swift sammenlignes med Adolf Hitler.

Hendes tekster bekræfter alt det, alt-right-bevægelsen har sagt i årevis. De føler sig undertrykket, de er bange for at stå frem, og de føler sig gjort til grin. Nu da bevægelsen har fået vind i sejlene, er det kun passende, at deres galionsfigur er en hvid, blond, konservativ popstjerne, der helt sikkert også er blevet “mobbet” af alle de ikke-hvide mediefolk, der får så meget opmærksomhed.

Artiklen blev udgivet i september, men som ACLU rapporterer, sendte Swift og hendes folk et brev til PopFront den 25. oktober, hvor de blandt andet beskyldte bloggen for ærekrænkelse i kraft af sammenligningen med Hitler. Afslutningsvis forlangte man, at indlægget blev fjernet fra hjemmesiden. ACLU er nu gået ind i sagen, og har overtaget kommunikationen med Swifts hold af advokater. Borgerrettighedsorganisationen siger blandt andet, at der ikke er hold i anklagerne om æreskrænkelse, og at beskyldningerne “er et grundløst forsøg på at undertrykke den grundlovssikrede ret til ytringsfrihed.”

For at sætte tingene i kontekst så har Taylor Swift haft et par hårde måneder. Hun har været forbløffende fåmælt i forhold til lanceringen af det nye album, og hendes lunkne forsøg på at revampe sit image med verdensfjern pseudo-rap og et par forvirrende videoer har ikke hjulpet hende med at genvinde markedsandele fra af de kunstnere, der rent faktisk kan finde ud af at rappe i dag. Hendes tavshed har også været en stor skuffelse i forhold til den debat om racisme og nationalisme, der har raset i USA, siden Trump blev præsident. Det er især problematisk, når nynazister før har lovprist Swift og hendes musik offentligt. At Swift kategorisk nægter at fordømme alt-right-bevægelsen er også frustrerende, fordi hun netop selv anvendte en Trump-agtig progressivisme, da hun red højt på 1989-succesbølgen. Det skal selvfølgelig ikke fortolkes, som om jeg siger, at Taylor Swift er nazist. Overhovedet ikke.

Hernings artikel maler med en lige lovligt bred pensel i sin argumentation, når den forsøger at overbevise os om, at Swift er et ikon på den yderste højrefløj. Men det kan samtidig være rigtig godt, når kritisk analyse påpeger fascistiske eller racistiske undertoner i en kunstners værker, især når der er tale om et produkt, der når ud til millioner af forbrugere. Det er derfor besynderligt, at Taylor Swift vælger at rulle hele sit massive juridiske apparat ud over for en lille blog. Du kan læse hele ACLUs udtalelse om sagen her.