Nu livestreamer teenage-pigebander deres gadeslagsmål

Knojern konfiskeret fra en pigebandeslåskamp, der blev organiseret på Periscope (Billede via MetTaskforce)

Der er en vis alder, hvor intet er så spændende som truslen om et godt slagsmål. Jeg ville nok skyde på, at det er omkring 14. I den alder bliver man hevet i to forskellige retninger på samme tid, henholdsvis af barndommen og den tidlige pubertets sydende hormoner. Det er som at stå med en fod på to forskellige tog, der kører i hver sin retning, og vente på, at man bliver flået midt over og dumpet på det tidligere voksenlivs skinner. Det er en tid, hvor dine lemmer og knogler vokser og splintrer hver nat. En tid, hvor du har kropsbehåring som en fem-årig, koblet med den indebrændte vrede af en mand i midtlivskrise med to skilsmisser i bagagen.

Det er noget, man kan fornemme i en skolegård. Man kan mærke det i luften. Something is Going to Go Down Today. Når klokken ringer, og børnene strømmer ud af klasselokalerne i deres beskidte jakker og stræberblæk-befængte Eastpaks med kursen mod den nærmeste Netto, vil man først kunne høre en enkelt, skinger stemme gennem luften – “Slåååskaaamp!” – og så bliver det til en taktfast råben, blid i starten, “Slåås-kamp! Slåås-kamp! Slåååskamp!” og alle vender og drejer sig panisk, mens de tænker: ‘Hvor? Hvor er der slåskamp?’.

Du når hurtigt hen på Banen; Banen, som er din skoles pågældende gladiatorarena, og ser to fra 9., som du egentlig aldrig har set før, udveksle tamme knytnæveslag. “Slåskampen” består hovedsageligt af en masse hiven i hinandens kraver, mens de to kombattanter forsøger at spænde ben for hinanden, men i stedet bare ender med at gnide deres udtrådte Allstars ned af hinandens skinneben, indtil der er en, der får et godt slag ind, og de begge lader sig skille ad, lyserøde og vrede i ansigtet, begge to lige ved at tude.

Ah, lykkelige tider. Barndommens glæder.

Jeg var begyndt at frygte, at børn nu til dags undgik gode, gammeldags slåskampe. Den her nye generation af unge er så nydelige, så vatindpakkede. Undersøgelser har igen og igen påvist, at de ikke drikker. Et lejlighedsvist skud lattergas er egentlig det eneste rusmiddel, de gør sig i. De synes, e-cigaretter er sejere end cigaretter. Hvis de vil gøre nogen ondt, så gør de det med en virkelig spydig Facebook-status, eller ved at stoppe med at følge en eller anden på Instagram, eller ved at dele nøgenbilleder af dem på Twitter. Hvorfor skulle man nogensinde gide at stikke nogen en flad, når det er lige så tilfredsstillende at bitche over dem på Fjæsen? Er teenage-beefs blevet noget, der udelukkende udkæmpes på internettets SoMe-slagmarker?

Nix.

Jeg kan med glæde meddele, at konflikter i skoletiden stadig lever og udspiller sig på vores gader og stræder, på en måde der får mit hjerte til at synge og giver mig håb. Bare tryk på knappen og vent – så er der beef:

Så vidt jeg har forstået, er ovenstående video en Periscope-bekendtgørelse tre piger, der alle sammen snakker i munden på hinanden på en ensfarvet rød skærm, og interagerer lidt med de få Periscope-seere, der er hoppet på chatten. Det er et logistisk kvantespring, der allerede har skabt furore i form af overskrifter som: “Børn bruger videoapps til at planlægge slåskampe!” og “Populær videoapp ‘Periscope‘ resulterer i Seven Sisters-slåskamp”, men det er faktisk en forunderlig, kreativ måde at klare det kedelige, logistiske benarbejde, der går forud for et godt, gammeldags skolegårdsslagsmål.

En sidebemærkning: ovenstående video er muligvis vor tids mest fantastiske spoken word-digt nogensinde, med ordene “beef” og “guys”, der bare spammes og gentages til uigenkendelighed. Prøv bare at læse nedenstående udskrift af klippet, og forestil dig, at ordene bliver messet af en eller gut med frisørgarn og SNS-strik. Han ville vinde priser. Han ville betræde Det Kongelige Teaters scenegulv i løbet af ingen tid.

“Hey, guys. Link up, yeah”? [udtales som Gollum, der sluger en fisk ell. lign.] Beef. Beef, beef. Beef beef beef. Beef coming, guys. BEEF. There’s a link up today, um, Seven Sisters, uhm. The whole – there’s a link up? Seven Sisters. There’s loads of beef. Yeah, there’s this girl, yeah, that comes, yeah, and stole something, yeah? And so there’s going to, like: be beef. There. And like: I’m- I’m going to go there. Hi Jeffrey: there’s beef. [Den ekstremt hørbare lyd af nogen, som ikke lukker munden særligt ofte, der trækker vejret gennem munden]. [Blidt:] There’s beef, guys. Oh, you guys are not interested in the beef. Useless. Useless cows. [Nogen trækker vejret som om de er ved at få et hosteanfald – den slags, man kun får de første ti gange, man ryger en cigaret, før man virkelig har lært at ryge, før det bliver elegant – men de hoster ikke] THERE’S BEEF IN SEVEN SISTERS. Beef. When I mean beef, there’s beef. There’s beef in Seven Sisters, guys. Due to be bang. Alright. Let me not waste my time on you guys. You guys don’t understand the word beef.”

Det, jeg får ud af det her, er, at der er beef i Seven Sisters, fordi der er en eller anden pige, og hun har stjålet et eller andet, ik’? Og det resulterede i en beef: som The Standard skrev, var politiet i søndags nødt til stoppe en slåskamp mellem to pigebander, hvilket førte til mindst tre anholdelser og konfiskeringen af et knojern.

Det, der især er interessant ved lige præcis denne cyber-beef, er, at slåskampen også blev livestreamet på Periscope – selvom der nu ikke er noget videomateriale at hente – og angiveligt fik mange positive tilbagemeldinger for den “10/10 forbindelse” som det lykkedes iPhone-kameraholderen at opretholde hele vejen igennem.

I mine øjne er dette en videreudvikling af slåskampen. Det er selvfølgelig bare folk, der slås med elementære våben og en mangel på atletisk snilde, som næsten gør det kunstfærdigt. Men tænk på alle de seere, der ligger indhyldet i dyner og tæpper derhjemme og bare mæsker sig i beefen. Der er ikke noget, der kan måle sig med at se et andet menneske blive fucking slået på, så tak til Periscope og pigebander for at tillade os netop det privilegium.

