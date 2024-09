Teenage tyrefægtere

Michelito Lagravere er 16. Hans far er tyrefægter og var endda ude og byrde men en tyr, den dag Michelito blev født. Som fire-årig løb Lagravere rundt i huset med et håndklæde og “fægtede” med familiens hund. Han dræbte sin første kalv, da han var seks. Som 11-årig dræbte han seks tyre på en dag. Da han fyldte 14 var Lagravere officielt blevet den yngste tyrefægter nogensinde.

I dette afsnit af VICE Profiles tager vi til Merida på den mexicanske Yucatán-halvø for at mødes med den unge tyrefægter, hans forældre og hans lillebror André “El Galo”, der er i færd med at følge i sin brors fodspor. Lagravere-brødrene har en lovende fremtid foran sig inden for den gamle (og dubiøse) mexicanske tradition.