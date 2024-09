Billeder af unge pothoveder, der nyder livet, før livet bliver noget lort

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Kan du huske første gang, du hot-box’ede noget? Måske var det et skur, et hundehus eller din vens Yaris, lige efter han fik sit kørekort, bogstaveligt talt kun minutter efter kørelæren trykkede hans hånd og sagde: “Godt arbejde, knægt – husk at køre ansvarligt,” og der sidder du, en taber i et forstadsparadis og forsøger at smuldre noget hash ned i en fedtet 50’er, mens trykker hornet i bund – og ham i føresædet med åbenlys paranoia, sveden dryppende fra panden, hver gang der kommer en lyd ud af anlægget, der minder bare en lille smule om sirener.

Det er sjovt, ikke? Den del af dit liv. Den del hvor din største bekymring er at betale din ven de 120 kroner tilbage, som han lånte dig til en Domino’s pizza-menu. Når du er færdig med skolen og gymnasiet og har fundet et studie – eller lige er begyndt at lege med ideen om for alvor at træde ind på arbejdsmarkedet. Men det er ikke en overdrivelse at sige, at den absolut højeste prioritet i dit liv er at stige til et højere level i GTA V Online.

Fotografen Maxwell Granger indrømmer, at han selv befinder sig i den periode af sit liv lige nu. Han sidder fast i en behagelig “mærkelig præ-uni-limbo” i en mindre by, hans venner bruger deres tid på bare at hænge ud, skate, ryge joints og høre musik. Han sendte os dette lille udvalg fra en portrætserie af dem, der gør lige præcis det.