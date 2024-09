Teenagere bliver påvirket af porno, selvom de ikke har lyst til det

Foto: Branislav Jovanovic via Stocksy



Selvom teenagere har mindre sex end nogensinde før, så viser en ny britisk undersøgelse fra Middlesex University, at næsten alle teenagere har set porno, når de er fyldt 14 år. Undersøgelsen støtter den efterhånden velkendte antagelse om, at unge mennesker i dag påvirkes af det pornografiske indhold, de udsættes for. Unge bliver altså påvirkede af porno, men det betyder ikke, at de selv bryder sig om den udvikling.

Ved en spørgeundersøgelse af 1000 skoleelever i alderen 11 til 16 år forsøgte forskerne at forstå, hvordan, hvornår og hvorfor unge teenagere udsættes for porno. Udover at 94 procent af børn under 14 år har set pornografisk indhold på nettet, så viste undersøgelsen, at 65 procent af de 15-16-årige har set porno, ligesom 28 procent af de 11-12-årige. Mens nogle af de unge (19 procent) selv opsøgte den porno, de så, var der mange flere (28 procent), der faldt over det ved et tilfælde. Flere drenge end piger opsøger porno. Det passer med resultaterne fra en undersøgelse fra 2005, som viste, at kun fem procent af dem, der selv angav, at de havde søgt efter porno, var piger.

Det er en udvikling, man kunne forvente, når man tager den hastige vækst af præ-teenagere med smartphones i betragtning. Til gengæld er det mere interessant, hvordan eleverne havde det med den porno, de blev udsat for. Stik imod tanken om, at unge bare er djævelske sexfanatikere, der er modtagelige over for den mindste dårlige indflydelse, så tyder undersøgelsen fra Middlesex University på, at de unge faktisk gerne vil oplyses om sex og intimitet på en sund måde. Selvom forskerne kunne konkludere, at børnene risikerer at blive “desensibiliserede” af porno, så var mange af eleverne i undersøgelsen klar over, at porno ikke er den bedste måde at lære om sex.

Det var særligt en problemstilling for pigerne. En 13-årig pige fortalte forskerne, at porno “kan presse os piger til at opføre os og se ud på en bestemt måde, før vi måske er klar til det.” Drengene var dog også bevidste om pornoens indflydelse. “En af mine venner er begyndt at behandle kvinder på samme måde, som han ser i videoerne – ikke noget vildt – bare en lussing her og der,” fortalte en 13-årig dreng.

Ifølge Michele Ybarra, som er forskningsleder ved Center for Innovative Public Health (og forskeren bag undersøgelsen fra 2005), er det ikke al porno, der har samme indvirkning. “Voldelig pornografi – hvor man afbilder en person, der gør en anden person fortræd – associeres med tilfælde af seksuelt voldelig adfærd blandt unge, men det gør ikke-voldelig porno ikke,” fortalte hun mig over e-mail. (Hvis man ikke har til hensigt at opsøge voldelig porno, men alligevel bliver udsat for det, så kommer det selvfølgelig ud på ét.)





I undersøgelsen fra Middlesex University vurderede kun 39 procent af pigerne, at pornoen, de så, var “realistisk”, sammenlignet med 53 procent af drengene. Størstedelen af respondenterne – 87 procent af drengene og 77 procent af pigerne – fortalte, at pornoen ikke hjalp dem til at forstå seksuelt samtykke.

Måden at lære børn om samtykke er selvfølgelig gennem “obligatorisk seksualundervisning i høj kvalitet,” udtaler Claire McGlynn, som er professor ved Durham University Law School i Storbritannien og specialiseret i den juridiske regulering af pornografi og hævnporno. “Undervisningen giver unge mennesker et rum til at tale om deres oplevelser og diskutere problematikker, som for eksempel pornografiens urealistiske natur” samtidig med, at den udstyrer eleverne med konkret information om sikker sex.

Undersøgelsen tyder også på, at udførlig seksualundervisning også er det, de unge gerne vil have, påpeger McGlynn. Ydermere støttede de unge mennesker, der deltog i undersøgelsen, også et krav om aldersverifikation for at få adgang til online pornografi “antageligvis, fordi et stort antal af dem kunne fortælle, at de havde set porno ved et uheld,” fortæller McGlynn. Selv 14-årige ved godt, at metoden ikke er skudsikker, men både de og Storbritanniens Centre for Gender Equal Media tilskynder politikerne at overveje den.



