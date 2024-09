10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en gynækolog

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

At tage til gynækolog og vise sin kusse til en fremmed er både en ekstremt intim oplevelse og samtidig beroligende anonymt. Du ligger der og lader et andet menneske give din kærlighedstunnel et grundigt eftersyn, og selvom du ved, at han eller hun har set tusindvis af dem, kan du ikke lade være med at undre dig: Hvad synes den her person mon om min mis? Hvilken oplevelse får de ved at befinde sig så kort en afstand fra mine blottede skamlæber? Hvad er motivationen for at vælge at specialisere sig inden for sådan et erhverv?

Joachim Pömer på 34 har sin egen klinik i den østrigske by Linz. Da jeg spørger ham, hvordan fanden han er blevet gynækolog, fortæller han mig om en rejse til Namibia, da han var 28, hvor han så nogle kvinder føde. Det gik op for ham på stedet, at han havde lyst til at være en del af det øjeblik, hvor et nyt liv kommer til verden. Selvom han var forberedt på det ene spørgsmål, var han bestemt ikke klar på de næste ti, jeg havde med til ham.

VICE: Hvad er den mest ulækre del af dit arbejde?

Joachim Pömer: Ordet “ulækkert” burde ikke eksistere for læger. Det sidste, en kvinde har brug for, er en gynækolog, der væmmes ved hende. Kvinder kommer tit til mig, når de har heftig menstruation, menstruation, der ikke vil stoppe igen, eller bare skal have foretaget en rutineundersøgelse. Af og til må jeg trække en tampon ud, der er forsvundet deroppe. Der er ikke noget ubehageligt eller ulækkert ved det, det er mit job.



Er det sandt, at dine patienters fødder tit lugter dårligere end deres kønsdele?

Det er lidt ligesom, at man sørger for at børste tænder, inden man tager til tandlægen. Kvinderne har normalt taget et bad inden de kommer ind til mig, og der er ingen problemer. En sund kvinde lugter ikke dårligt fra skridtet. Særlig intimhygiejne kan faktisk have den modsatte virkning. Vi ser især svamp i underlivet hos kvinder, der gennem en længere periode har brugt særlige produkter, som efter sigende skulle rense området. Vand er rigeligt til at holde den ren – jeg anbefaler altid sunde kvinder at lade den være. Hvis en kvinde lugter dårligt dernede, er det som oftest, fordi hun har en infektion. Det er mit job at sørge for, at hun slipper af med den igen.



Hvor mange patienter barberer sig, inden de kommer ind til dig?

Der blev lavet en undersøgelse, der viste, at over 60 procent af alle kvinder barberer sig jævnligt. Jeg synes ikke, at kvinder, der normalt ikke barberer sig, skal ændre på det for en gynækologs skyld. Nogle gange er det en nødsituation, når de kommer ind, og det er aldrig en god grund til at barbere sig. Det er seriøst ikke vigtigt.



Er pubeshår aldrig i vejen?

Nej, hvis man fjerner sine pubeshår skal det kun være fordi man selv foretrækker det. En kvinde kan selv beslutte, om hun har lyst til at gøre det, eller hun kan endda diskutere det med sin partner, men hun skal ikke bekymre sig om, hvad hendes gynækolog tænker. Det er kun, hvis vi skal foretage en operation, at det kan være nødvendigt at fjerne hår, men hvis hun ikke er barberet, gør vi det for hende.



Hvad er det mest absurde, du har lært om sex på dit arbejde?

Jeg har lært, at der faktisk aldrig er noget absurd ved samtykkende sex. Man skal ikke bekymre sig om, hvad andre tænker, man skal bare gøre, hvad man har lyst til – så længe der er tale om samtykke selvfølgelig, og man ikke gør noget ulovligt.



Har du nogensinde tændt på en kvinde, der tog tøjet af, mens du har været på arbejde?

Nej. Patienterne kommer til mig, fordi de stoler på mig. Det lyder måske utroligt, men man er nødt til at slukke for sin egen seksualitet. Det kan jeg sagtens, når jeg er på arbejde.



Hvordan er det at støde ind i patienter på gaden eller nede i Netto?

Så siger jeg “hej”. Hvis situationen tillader det, kan vi lige snakke kort, og hvis min kone og søn er sammen med mig, introducerer jeg dem til hinanden. Jeg taler aldrig med min kone om mit arbejde, for som læge har jeg tavshedspligt om mine patienters problemer. Men hvis jeg møder en patient tilfældigt, som fortæller mig, at hun har et eller andet problem, så kan vi sagtens aftale en tid på stedet. Men jeg ville aldrig tale om detaljerne i offentligheden.



Har du nogensinde haft sex med en kvinde og tænkt, “hun trænger virkelig til at få undersøgt det der”?

Når jeg er på arbejde ignorerer jeg min seksualitet, og når jeg er derhjemme ignorerer jeg mit arbejde. Jeg er gift og elsker min kone. Hvis jeg lagde mærke til noget, som ikke var, som det skulle være, mens vi havde sex, eller da hun var gravid, ville jeg selvfølgelig sige det – det gør man, når man er i et forhold. Det har intet med mit job at gøre.

Hvad synes din kone om dit job?

I starten havde hun det lidt stramt med det. Mange af de læger, vi kender, er skilt, fordi de ikke var nok sammen med deres familier. I starten var hun lidt usikker ved det, fordi hun ikke vidste, hvordan det var for mig at se halvnøgne kvinder hver dag. Nu har hun det til gengæld fint med det. Hun opfordrer endda sine veninder til at komme og besøge mig, når de har behov for en konsultation. Det må vel være den største tillidserklæring, man kan få fra sin kone.



Har du lettere ved at finde kvindens g-punkt end andre mænd?

Der er stadig tvivl om, hvorvidt det overhovedet findes. Men der er læger, der påstår, at de har fundet det på den forreste væg af vagina, et par centimeter over urinrøret, hvor der er en masse nerveceller. Der er også nogle kirtler, som kan stimuleres. Så ja, vi gynækologer mener godt, at vi kan finde det.