Dødeligt syge serbere risikerer fængselsstraffe for deres brug af medicinsk cannabis-olie

Selvom flere lande i verden er begyndt at opbløde deres lovgivning i forhold til medicinsk marihuana, så er cannabis stadig forbudt i Serbien. Forskning har vist, at stoffet – særligt i form af cannabisolie – kan have en positiv effekt på mennesker, der lider af terminale sygdomme, men visse læger er stadig skeptiske.

Serbere, som søger en alternativ behandling for sygdomme som kræft eller sklerose, er derfor tvunget til at skaffe cannabisolie på ulovlig vis og derved risikere fængselsstraf.

Videos by VICE

I dette afsnit af VICE INTL talte VICE Serbien med nogle af de pårørende til de terminalt syge, som sværger til den kontroversielle behandlingsform og bruger store summer på at holde deres pårørende veltilpasse og i live. Vi møder også en repræsentant for Serbiens sundhedsministerium, som er kraftigt imod legalisering, og en pusher, der fortæller om, hvordan cannabisolie produceres.