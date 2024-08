Test: Hvad skal du kalde flapperne mellem dine lår?

Du kan selvfølgelig kalde dit kønsorgan lige, hvad du vil. Og hvis du allerede føler, at du har helt styr på, om du skal kalde den for fissen, kussen, numsen foran, fjappen, missen, kødnovellen eller Gina (som salige Tidens Kvinder kårede som det bedste ord), ja, så kan du bare springe den her test over. Men virkeligheden er nu engang den, at mange kvinder går og bakser med, hvad de skal kalde deres køn. Så den her test går ud til dig, som ikke kan beslutte dig og gerne vil overlade beslutningen til en subjektiv, klichefyldt og 100 procent uvidenskabelig test.

Det bliver på den gode gammeldags damebladsmanér, hvor du selv skal tælle point op. Så husk at notere, hvor mange ★, Δ, ✓, ✕ eller ☐ du svarer undervejs.

Hvilket udsagn passer bedst på det sted, du befinder dig i livet?

Δ Jeg er ung og fly

☐ Jeg er en moden kvinde

✓ I’m not a girl, not yet a woman

✕ Jeg er voksen

★ Jeg er et barn



Hvilken af følgende beskæftigelser forbinder du først og fremmest med dit kønsorgan?

Δ At have sex

★ At tisse

☐ At udtrykke mig kreativt

✕ At føde børn

✓ At elske

Hvilket ord kommer tættest på at beskrive din kønsbehåring?

✕ Vildvoksende

Δ Glatbarberet

★ Ikke kommet endnu

☐ Aftagende

✓ Det vil jeg helst ikke svare på



Hvilken aktivitet tager dig og dit kønsorgan helst ud og laver?

☐ Besøger Louisiana

✓ Går på romantiske dates

Δ Fester

✕ Tager til feministiske debatarrangementer

★ Leger på legeplads



Hvilket sætning beskriver bedst dit forhold til dit kønsorgan?

★ Jeg befinder mig et sted i spektret mellem at være ligeglad og nysgerrig på det

Δ Jeg synes, det er et superfedt, men ret upolitisk sted

✓ Det gør mig genert

✕ Jeg synes, det private er politisk, hvilket selvfølgelig også indbefatter mit kønsorgan

☐ Det er selve min livskilde. Mit kraftcenter. Min inspiration

Hvilken af følgende problemer døjer du oftest med?

✓ Blærebetændelse

✕ Skedesvamp

★ Børneorm

☐ Ufrivillig vandladning

Δ Klamydia

Synes du, at kønsorganer foldet i for eksempel kobber, ler eller papir er en passende form for pynt på juletræet?

✕ Ja, jeg synes, det sender et super vigtigt og empowering budskab

Δ Nej, jeg synes ikke rigtig, de hører til på træet

☐ Jeg har haft kønsorganer hængende på mit juletræ i mange år

✓ Det, ville jeg synes, var enormt upassende

★ Jeg tror ikke, jeg ville opdage, hvis der hang kønsorganer på juletræet

Hvor lang tid er det siden, du mistede din mødom?

★ Jeg har ikke mistet min mødom

Δ Under 10 år

✕ Mere end 10 år

☐ Mere end 20 år

✓ Ej helt ærlig, det er da en hemmelighed



Hvordan kan du bedst lide at opbevare dit kønsorgan?

☐ I et par Maxi-underbukser fra Sloggy

✓ I lyserøde blondetrusser

Δ I en g-streng

★ I de underbukser, mine forældre nu engang køber til mig

✕ I økologiske bomuldshipsters

Flest ★’er: Tissekone

Du er et barn, så du skal kalde dit kønsorgan for en tissekone. Ligesom den her 12-årige pige, der har skrevet ind til Børnetelefonen for at høre, om det er cool nok, at hendes hund slikker hendes tissekone. Hvis du ikke er et barn, men alligevel er endt her, skyldes det formentlig, at du ikke bruger understellet til andet end at tisse, og ja, så er tissekone jo egentlig et meget rammende ord.

Flest Δ’er: Fisse

Du synes først og fremmest, dit kønsorgan er forbundet med noget sexet og lækkert, og derfor skal du kalde det fissen. Du har det ligesom TwerkQueen sådan, at du er vokset op med det ord, og derfor er det nu engang det, der klinger bedst i dine øre. Og så behøver det ikke være mere kompliceret end det.

Flest ✓’er: Mis

Du er den forsigtige type, som holder af at pakke tingene lidt ind. Derfor skal du kalde dit køn det samme, som man kalder en sød kat – missen. Men du er også en ægte romantikker, ligesom Joan Ørting, og måske er du endda så langt ude på det poetiske overdrev, at du kunne have lyst til at bruge udtrykket ‘blomsten’. Dig om det. Så længe, du ikke gør som Amalie fra Paradise Hotel og kalder det for din tissemis.

Flest ✕’er: Kusse

En klassisk tommelfingerregel siger jo, at en kusse er en fisse, der har født. Det er dog en sandhed med modifikationer, for en kusse kan også være en fisse, der bare har fået en mere woke selvforståelse. Du ser dig selv som en politisk bevidst kvinde, og derfor er kusse det rigtige ord for dig. For som pornoinstruktøren og medforfatter til den nyeste version af Kvinde kend din krop Caroline Due siger, så kan fissen mest have sex, mens kussen kan alle mulige ting, såsom at cykle.

Flest ☐’er: Vulva

Du er en moden kvinde med livserfaring, og du hviler skræmmende meget i din krop og seksualitet. For dig ligger der ikke noget politisk statement i, hvad du kalder dit kønsorgan. Du har en vulva. Du bruger den, som det passer dig. Og du er bedøvende ligeglad med, om folk opfatter dig som woke, flippet eller forstokket. Ligesom Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm.

