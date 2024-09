Testikelløft er nu en ting for mænd med hængeboller

I begyndelsen af juni erklærede avisen the Telegraph, at ‘testikelløft’ nu officielt er en ting. Den sidste nye innovation inden for nosseforskønnelse er simpelthen over os, postulerer avisen. Det plastikkirurgiske indgreb fjerner overskydende hud fra pungen og pepper lavthængende kugler op, som har været ofre for tidens og tyngdekraftens tand.

Videos by VICE

Dr. Amir Nakhdjevani er en af de få kirurger, som udfører testikelløft i Storbritannien. Han udtalte til avisen, at mange mænd vælger at få foretaget en ‘scrotoplasti’ på baggrund af forfængelighed. “I takt med at vi ældes, mister vores hud elasticitet. Processen accelereres af gener og andre faktorer, og derfor er det for det meste et indgreb, som efterspørges af kosmetiske grunde frem for funktionelle.”

Selvom nogle måske vil kategorisere indgrebet som “latterligt,” så har kvinder og selv teenagepiger fået foretaget kosmetiske operationer af vagina i årevis og i et stigende omfang. Jeg synes, det er på tide, at mænd får angsten at føle ved at overgive deres kroppe til irrationelle samfundsidealer. Men det bliver formentlig ikke tilfældet.

Læs også: Vi snakkede med manden, der afholder en skønhedskonkurrence for dine nosser

Nakhdjevani har udført 22 klunkeløft i den plastikkirurgiske klinik, Kents Bella Vou, hvor han arbejder, og han fastholder, at testikelløft er på vej frem. I måneden op til artiklen fra The Telegraph blev udgivet, skrev han en hel del på RealSelf – en ressourceside og et forum, hvor mulige patienter kan stille spørgsmål til læger og andre brugere vedrørende alt i relation til testikelløft. I hver eneste kommentar skriver Nakjhdjevani noget i stil med, “indgrebet bliver mere populært år for år, og nu kan mænd endelig gøre noget ved deres problem. Mange patienter, der får foretaget et testikelløft, oplever, at den øgede komfort ved motion og påklædning samt det fornyede udseende har en positiv indvirkning på deres liv,” hvorefter han linker til sin hjemmeside. Modsigende kommentarer fra andre læger på siden indikerer, at indgrebet endnu ikke er særlig udbredt.

“Er klunkeløft en almindelig ting? Nej,” mener Dr. Barry Eppley – en plastikkirurg med sin egen private praksis. “Bliver klunkeløft foretaget? Ja. Er der mænd, der er interesserede i at udføre dem? Ja. Men jeg ville ikke kalde det en ‘up-and-coming’ trend for mænd. Jeg har mødt flere mænd, der gerne ville have foretaget testikelløft i de sidste to år, end i de foregående 20 år, men det er ganske enkelt på grund af internettet ligesom med så mange andre nicheprodukter.”



Foto: KKGAS via Stocksy



Da jeg spurgte mændene selv om deres forhold til deres testikler, var der ingen, der virkede særligt begejstrede for at udsætte dem for plastikkirurgi. En modig herre, som talte åbent om sine nosser – lad os kalde ham Sam* – fortalte, at hans største anke var, at “de plejede at klø en del, men det gør de ikke mere.” Han tvivlede på, at mænd går op i, hvordan deres boller ser ud; han gør i hvert fald ikke. “Jeg ved ikke, hvordan flotte boller ser ud,” fortalte han. “Der er ikke rigtigt noget pres på mænd til at have flotte boller. Der er så meget fokus på størrelsen og formen af pikken, at bollerne ligesom bliver ligegyldige.”





David* har derimod oplevet på egen krop, hvordan det er at have testikelrelaterede usikkerheder. “Den ene af mine boller er større og hænger lavere,” indrømmer han. “Jeg ved ikke, om den hænger lavere, fordi den er tungere og derfor har strakt sædlederen ud, eller om det bare er naturligt. Og så er min pung bare vanvittigt rynket.” Han ville dog ikke gå så langt som til at overveje kirurgi, siger han. “Det er da noget, der generer mig, men det har ingen indvirkning på mit sexliv eller noget i den stil. Ingen har nogensinde kommenteret det udover min indre stemme. Jeg ville måske overveje en operation, hvis jeg havde pengene og kunne være sikker på resultatet – men nej, ikke i den her verden.”

“Der findes mænd, der virkelig har en helt utroligt lavthængende pung,” forklarer Eppley, da jeg spørger ham, hvad der får nogen til at få udført den her slags indgreb. “For nogle mænd er det et virkeligt problem. Pungen bliver simpelthen klemt mellem deres ben. Ligesom bryster, der hænger og forårsager ukomfortable symptomer, så kan testikler, der hænger for lavt, komme i vejen.”

“Men for andre mænd handler det bare om det æstetiske,” fortsætter han. “Jeg tilser flere mænd med henblik på testikelimplantater end til testikelløft.”

Eppley tilføjer, at testikelløft formentlig heller ikke bliver en ting i den nære fremtid. “Mænd er i det hele taget ret sky, når det gælder plastikkirurgi. De mænd, der får lavet et testikelløft, går formentlig ikke ud og fortæller vidt og bredt, at de har fået det lavet. De vil ikke have, at nogen skal vide det og slet ikke, at det har noget med det område at gøre,” fortæller han. “Men ligesom med alt andet – så snart folk finder ud af, at der eksisterer en løsning på et æstetisk ‘problem’, så vil folk undersøge det. Hvis ingen får foretaget klunkeløft i år, men ti personer gør næste år og 20 året efter, så kan man vel godt kalde det en trend. En meget lille trend.”

*Navnene er blevet ændret for at beskytte kildernes privatliv

Mere fra VICE:

Fantompikkens forunderlige liv



Nu kan du få en selfiestick til at undersøge indersiden af din vagina



Den unge mands guide til at tjekke sine testikler for kræft