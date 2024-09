Sandheden om ostemaden fra Fyre Festival

Da Kaptajn Willard endelig nåede frem til Oberst Kurtz i slutningen af Dommedag Nu, forventede han ikke, at han skulle bydes velkommen med et festmåltid. Da horder af rige musikfans bevægede sig mod øen Great Exuma i Bahamas, var et festmåltid lige nøjagtig, hvad de forventede.

Det var fordi, de havde spenderet et sted mellem 450 dollar (cirka 3000 kroner) og 12000 dollar (cirka 80000 kroner) på en weekend med Major Lazer, Lil Yachty, Migos og Blink-182 og lækker mad, på hvad de troede ville være en luksuriøs caribisk ø fyldt med supermodeller.

Deltagerne til Fyre Festival var blevet lovet en “unik og autentisk caribisk spiseoplevelse” med “lokale fisk- og skaldyrsretter, bahamansk sushi, og helstegt pattegris”, men fredag morgen begyndte rygterne om forfærdelig mad at sprede sig sammen med historier om transportkaos, dårligt vejr og elendige indlogeringsforhold.

På et tidspunkt blev et billede af en sandwich med ost delt på Twitter. Sandwichen blev det fysiske bevis på #Fyrefail, der nu også omfattede rygter om telte, der blev sat i brand og røvet. Præcis som med festivalen selv, var sandwichen sørgelig, sjæleforladt og helt utroligt langt fra det, der var blevet lovet. Brugere på de sociale medier gik amok over synet af de skiveskårede stykker toastbrød, den forarbejde ost og salaten, der var blevet smidt i en bakke med skumplast uden dressing til. Uden dressing. The horror, the horror.

Starr Events, cateringfirmaet der er ejet af den berømte kok Stephen Starr, var hurtige til at tage afstand fra både festival og sandwich.



Men nu – midt i beskyldninger om fup, lovning om refunderede omkostninger og et kollektivt søgsmål i 100 millioner dollar-klassen, og et seriøst mea culpa fra festivalens medarrangør Ja Rule – tager udviklingen i sagen endnu en bizar drejning. Det viser sig nemlig, at den famøse ostesandwich i sig selv var fup.

Ifølge sladdersitet TMZ, der har kaldt Fyre Festival den “mest episke fail i koncerthistorien”, blev sandwichen faktisk serveret under Fyre Festival, men kun til de ansatte. Gæsterne fik “vildt lækker mad”, påstod TMZ og tilføjede, at der blev serveret “kylling, pasta, burgere, fritter og salat … ikke bare en usmagelig ostesandwich. Morgenmaden … donuts, vafler og kaffe.”

Om nogle af de serveringer så kan kategoriseres som “vildt lækre” – eller i det mindste billetprisen værd – kan diskuteres. Noget, der ikke kan diskuteres, er, at Fyre Festival er vor tids svar på Wig Wam Tour; et tab af uskyld, et point of no return for branchen og symbolet på en generation, der må stå ansigt til ansigt med sin egen dekadence og en overflod af falske forhåbninger. Alt sammen på smukkeste vis legemliggjort af en ostemad.

Mmm, det må være smagen af kapitalismens svanesang.