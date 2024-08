Drakes video til “God’s Plan” er her endelig, og den er lige så gavmild, som vi havde håbet

Efter en lang række ekstremt hyped Instagram-teasere og fotosessions for velgørenhed er Drakes video til “God’s Plan” her endelig. Den er instrueret af Torontos egen Karena Evans (den legendariske instruktør Director X’s protegé) og Jordan Oram. Den er filmet i Miami og indeholder rent faktisk alle de gigantiske checks og øjeblikke med gruppesang, som Drake har delt på sociale medier – endda med den sidenote, at alle de penge, der blev brugt på videoen, er gået til lokalmiljøet.

Jeg er personligt også ret stor fan af, at den der diamant i Drakes tand ikke bare er synlig, men at han faktisk tager sig ordentligt og hygiejnisk af den. Se “God’s Plan”-videoen øverst i artiklen.